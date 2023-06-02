ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские разведчики удостоились российских государственных наград

02.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские разведчики удостоились российских государственных наград
 Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СНГ

Белорусских разведчиков удостоили российских государственных наград, передает «МИР 24».

В Минске прошло заседание Совета руководителей органов безопасности государств-участников Содружества.

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель предупредил: органы безопасности работают в закрытом режиме, поэтому за что награды, информация засекречена. Но отметил, что спецслужбы Беларуси и России делятся друг с другом важными данными.

«Мы владеем информацией. Я сказал бы так: мы даже подсказываем нашим российским друзьям и коллегам определенные моменты, передаем и добываем нашу информацию. Сегодня в благодарность (не буду раскрывать, за что) ряд офицеров нашей внешней разведки будут награждены наградами Российской Федерации», – сказал Иван Тертель.

На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб члены делегаций из стран СНГ возложили цветы к монументу Победы. И почтили подвиг советского народа.

«Недаром Минск называется столицей Содружества. Здесь регулярно проходят многие мероприятия, заседания и встречи, посвященные нашему сотрудничеству, взаимодействию. Сегодня это особенно актуально. Актуально, потому что в условиях грубого и агрессивного давления на Республику Беларусь, Россию, на другие страны Содружества очень важно объединять наши усилия в противодействии этим угрозам», – подчеркнул генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

По итогам встречи руководители спецслужб стран СНГ подписали соглашение о сотрудничестве.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спецслужбы Беларуси и России делятся друг с другом важными данными.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборочное производство белорусской техники появится в Липецкой области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2023
Mir24.TV Belarus
02.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика