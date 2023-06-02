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Белорусские разведчики удостоились российских государственных наград
02.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусских разведчиков удостоили российских государственных наград, передает «МИР 24».
В Минске прошло
Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель предупредил: органы безопасности работают в закрытом режиме, поэтому за что награды, информация засекречена. Но отметил, что спецслужбы Беларуси и России делятся друг с другом важными данными.
«Мы владеем информацией. Я сказал бы так: мы даже подсказываем нашим российским друзьям и коллегам определенные моменты, передаем и добываем нашу информацию. Сегодня в благодарность (не буду раскрывать, за что) ряд офицеров нашей внешней разведки будут награждены наградами Российской Федерации», – сказал Иван Тертель.
На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб члены делегаций из стран СНГ возложили цветы к монументу Победы. И почтили подвиг советского народа.
«Недаром Минск называется столицей Содружества. Здесь регулярно проходят многие мероприятия, заседания и встречи, посвященные нашему сотрудничеству, взаимодействию. Сегодня это особенно актуально. Актуально, потому что в условиях грубого и агрессивного давления на Республику Беларусь, Россию, на другие страны Содружества очень важно объединять наши усилия в противодействии этим угрозам», – подчеркнул генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.
По итогам встречи руководители спецслужб стран СНГ подписали соглашение о сотрудничестве.
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Спецслужбы Беларуси и России делятся друг с другом важными данными.
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