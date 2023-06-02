Белорусские разведчики удостоились российских государственных наград

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусских разведчиков удостоили российских государственных наград, передает «МИР 24».

В Минске прошло заседание Совета руководителей органов безопасности государств-участников Содружества.

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель предупредил: органы безопасности работают в закрытом режиме, поэтому за что награды, информация засекречена. Но отметил, что спецслужбы Беларуси и России делятся друг с другом важными данными.

«Мы владеем информацией. Я сказал бы так: мы даже подсказываем нашим российским друзьям и коллегам определенные моменты, передаем и добываем нашу информацию. Сегодня в благодарность (не буду раскрывать, за что) ряд офицеров нашей внешней разведки будут награждены наградами Российской Федерации», – сказал Иван Тертель.