МТС Cloud предлагает облачный почтовый сервис для бизнеса

Источник материала: ProBusiness





Клиенты МТС Cloud могут подключить корпоративную почту в облаке в рамках услуги «Профессиональный сервис». Решение позволяет гибко управлять почтовыми ящиками, располагает многоуровневой системой защиты данных, а оплачивается по принципу: «только за то, что используется».

«Корпоративная почта в облаке» в рамках услуги «Профессиональный сервис» обеспечивает надежное хранение деловой переписки и заботится о безопасности клиентов МТС Cloud.

Высокий уровень защиты достигается несколькими способами. Так, во избежание потерь данных, постоянно производится резервное копирование всех подключенных электронных ящиков. Копии каждого письма хранятся на двух разных серверах, что исключает риски в случае возникновения проблем на одном из них. Дополнительно сервис располагает встроенным антиспам-фильтром и антивирусом, который проверяет входящую почту на наличие вредоносных файлов.

«Корпоративная почта в облаке» в рамках услуги «Профессиональный сервис» от МТС Cloud не ставит ограничений на количество и объем почтовых ящиков. Заказчику дается возможность гибко настраивать их параметры и управлять правами доступа. Мощность облака тоже легко регулируется в режиме реального времени. Ящик даже может быть неограниченного размера, что никак не отразится на стоимости услуги. Поскольку она оплачивается только за реально использованные ресурсы.

Сервис совместим со всеми типами почтовых клиентов, включая протоколы IMAP и POP3. Доступ к почтовому ящику можно получить с помощью любой популярной платформы: ПК, ноутбука, планшета или смартфона. Доступно создание почты на своем домене.

МТС Cloud предлагает комплексные решения на базе собственной облачной инфраструктуры. Ресурсы размещены в надежном ЦОДе класса Tier3. Сервис гарантирует уровень доступности в 99,95%. Бесплатный тестовый период пользования ресурсами составляет 14 дней.