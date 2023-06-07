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МТС Cloud предлагает облачный почтовый сервис для бизнеса
07.06.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Клиенты МТС Cloud могут подключить
Высокий уровень защиты достигается несколькими способами. Так, во избежание потерь данных, постоянно производится резервное копирование всех подключенных электронных ящиков. Копии каждого письма хранятся на двух разных серверах, что исключает риски в случае возникновения проблем на одном из них. Дополнительно сервис располагает встроенным антиспам-фильтром и антивирусом, который проверяет входящую почту на наличие вредоносных файлов.
Сервис совместим со всеми типами почтовых клиентов, включая протоколы IMAP и POP3. Доступ к почтовому ящику можно получить с помощью любой популярной платформы: ПК, ноутбука, планшета или смартфона. Доступно создание почты на своем домене.
МТС Cloud предлагает комплексные решения на базе собственной облачной инфраструктуры. Ресурсы размещены в надежном ЦОДе класса Tier3. Сервис гарантирует уровень доступности в 99,95%. Бесплатный тестовый период пользования ресурсами составляет 14 дней.
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Клиенты МТС Cloud могут подключить корпоративную почту в облаке в рамках услуги «Профессиональный сервис». Решение позволяет гибко управлять почтовыми ящиками,...
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