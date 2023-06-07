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Первый музей расписных ковров открылся в Беларуси

07.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый музей расписных ковров открылся в Беларуси
 Фото: МТРК «МИР»

Самая большая в СНГ коллекция маляванок. В белорусском городе Заславль открыли музей национальных расписных ковров. В экспозиции более 300 экспонатов. Их собирали по всей стране 35 лет. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова оценила экспозицию.

Вместо холстов – льняные полотна, простыни и даже одеяла. Художники из народа писали на том, что приносили заказчики. Имена и фамилии большинства авторов неизвестны. Стерлись из истории, как и многие изображения.

«В Шарковщинском районе мы нашли один коврик, женщина сушила на нем в сенях зерно. И не хотела отдавать: мол, на чем я зерно сушить буду? Поэтому эти ковры даже где-то могли не сохраниться по той причине, что они уже художественную ценность потеряли: краски осыпались и они вылянили», – сказал главный хранитель фондов историко-культурного музея-заповедника «Заславль» Александр Рак.

Маляваны дыван на белорусском – разрисованный ковер. Самый модный предмет декора прошлого века. А еще семейный оберег и лучший подарок на свадьбу и новоселье.

«Здесь кровать, которая предназначалась для одного человека. И она сразу стала выделяться, ее украшали. Тканые постилки, подзоры, накидки на подушку. И, конечно, там сразу появился ковер», – рассказала старший научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславль» Инесса Соболевская.

Деревенские художники пользовались трафаретами – из железа, дерева и даже овощей. Во многом писать полотна помогала фантазия. Белорусский Леонардо Язэп Дроздович изображал виноград, ананасы и попугаев, хотя никогда не был за границей.

«Он, конечно, рисовал то, что было красиво, то, что могли оценить люди. Это цветы, это фрукты, это гирлянды цветов. Но в центре всегда была картина, композиция, которой потом восхищались. В конце концов деревенские художники стали ему подражать», – отметила Инесса Соболевская.

Алена Киш – художник-самоучка. В 30-40-е годы прошлого века ездила по стране и брала заказы на маляваныя дываны. За ковры с экзотическими садами и райскими птицами ей платили хлебом и кровом. У нее никогда не было дома, мужа, детей. Алена Киш прожила в бедности и умерла в безвестности.

«Конечно, она не предполагала, что с течением времени художники-профессионалы будут восхищаться ее наивным искусством. И тем более она и догадываться не смогла, что будет внесена в Энциклопедию всемирного наивного искусства, где представлены самые лучшие художники со всего мира», – сказала Инесса Соболевская.

Сейчас в первом музее маляванки планируют возрождать искусство расписных ковров и поддерживать мастеров, которых в Беларуси остались единицы.

Расписные ковры Витебской области внесены в список историко-культурного наследия ЮНЕСКО.



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В экспозиции более 300 экспонатов. Их собирали по всей стране 35 лет.
 
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