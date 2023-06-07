Сколько стоит аренда квартир в странах СНГ?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В России за год стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась в среднем от 10 до 15%. Сильнее всего ставки упали в крупных городах. О ситуации на рынке арендного жилья в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».



Казахстан

В целом по Казахстану стоимость аренды жилья за год выросла почти на треть. Но столицы это практически не коснулось. Осенью цены резко взлетели вверх, но потом вернулись к прежним показателям. В спальном районе можно найти «однушку» за 140 тысяч тенге (25 тысяч рублей). Как правило, это квартиры эконом-класса, с самой необходимой техникой и мебелью.

Таджикистан