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Сколько стоит аренда квартир в странах СНГ?
07.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В целом по Казахстану стоимость аренды жилья за год выросла почти на треть. Но столицы это практически не коснулось. Осенью цены резко взлетели вверх, но потом вернулись к прежним показателям. В спальном районе можно найти «однушку» за 140 тысяч тенге (25 тысяч рублей). Как правило, это квартиры эконом-класса, с самой необходимой техникой и мебелью.
Таджикистан
Кыргызстан
Цена аренды жилья в Бишкеке выросла на 15% за год. Однокомнатную квартиру в спальном районе можно снять за 20 тысяч сомов (18,5 тысяч рублей). Внутри будет минимальный набор мебели и посуда. Квартира с ремонтом и всей бытовой техникой стоит примерно на 50% дороже.
Арендовать однокомнатную квартиру в спальном районе Минска в среднем можно за 770 белорусских рублей в месяц (21 тысяча российских). За эти деньги можно найти жилье со свежим ремонтом, кухней, бытовой техникой и мебелью. Стоимость по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5%. При этом спрос и предложение на «однушки» снизились, отмечают эксперты.
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О ситуации на рынке съемного жилья в Содружестве узнали корреспонденты «МИР 24».
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