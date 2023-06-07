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Сколько стоит аренда квартир в странах СНГ?

07.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сколько стоит аренда квартир в странах СНГ?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России за год стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась в среднем от 10 до 15%. Сильнее всего ставки упали в крупных городах. О ситуации на рынке арендного жилья в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В целом по Казахстану стоимость аренды жилья за год выросла почти на треть. Но столицы это практически не коснулось. Осенью цены резко взлетели вверх, но потом вернулись к прежним показателям. В спальном районе можно найти «однушку» за 140 тысяч тенге (25 тысяч рублей). Как правило, это квартиры эконом-класса, с самой необходимой техникой и мебелью.

Таджикистан

Цены на аренду в Душанбе зависят от удобств в квартире. Пустая «однушка» в спальном районе столицы обойдется в 1700 сомони (12,5 тысяч рублей). А вот с минимальным набором бытовой техники, кухонным гарнитуром и кроватью – дороже: 2500 сомони (более 18 тысяч российских рублей). Стоимость зависит от года постройки дома, его расположения и этажа. Цены поднялись в начале осени прошлого года в среднем на тысячу сомони (7,5 тысяч рублей).

Кыргызстан

Цена аренды жилья в Бишкеке выросла на 15% за год. Однокомнатную квартиру в спальном районе можно снять за 20 тысяч сомов (18,5 тысяч рублей). Внутри будет минимальный набор мебели и посуда. Квартира с ремонтом и всей бытовой техникой стоит примерно на 50% дороже.

Беларусь

Арендовать однокомнатную квартиру в спальном районе Минска в среднем можно за 770 белорусских рублей в месяц (21 тысяча российских). За эти деньги можно найти жилье со свежим ремонтом, кухней, бытовой техникой и мебелью. Стоимость по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5%. При этом спрос и предложение на «однушки» снизились, отмечают эксперты.




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Теги: Минск
 
 
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