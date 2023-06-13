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Почему деревню Дворец прозвали «клубничной столицей» Беларуси?
13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начался клубничный сезон. В деревне Дворец ягоду выращивают десятки фермеров. Населенный пункт называют «клубничной столицей» страны. Там побывала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
«Тут соток 40. Пленочку делаем, все чисто, красиво. Капельная лента. Водой поливаем. Стараемся, растет. Семья у нас большая, кто-то из родственников помогает»,- отметил фермер Сергей Мойсак.
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Фермер уверен, что в этом году клубничный сезон закончится раньше обычного. Причина – в жаркой и сухой погоде. В прохладное лето ягоды зреют до праздника Ивана Купалы. А это начало июля. Впрочем, у Сергея Мойсака припасен козырь: сорт фриго Сан Андреас. Замороженную рассаду недавно высадили в теплицы. а плоды она даст поздней осенью.
В деревне Дворец и окрестностях клубнику выращивают сотни фермеров. Ягоды продают на местном рынке. Такая «клубничная биржа» – единственная в Беларуси.
Самый большой наплыв покупателей – ранним утром и поздним вечером. Клубнику днем не снимают, слишком жарко. Цена меняется несколько раз в сутки. Это зависит от погоды и спроса. К примеру, за килограмм ягод скупщики предлагают четыре белорусских рубля. Это около 110 российских.
Отсюда ягоды отправляют на рынки крупных городов страны. По дороге в Минск они могут подорожать в два, а то и в три раза. Когда сезон клубники закончится в Краснодаре, на рынке во Дворце можно будет увидеть и закупщиков из России.
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Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович побывала на месте и раскрыла его секрет.
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