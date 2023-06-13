Почему деревню Дворец прозвали «клубничной столицей» Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начался клубничный сезон. В деревне Дворец ягоду выращивают десятки фермеров. Населенный пункт называют «клубничной столицей» страны. Там побывала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Почему срезанные листья клубники нужно сжечь?

Советы опытных садоводов Кусты клубники подсушило солнце, поэтому урожай в этом году не такой богатый. За день – всего 500 килограммов. Раньше Сергей Мойсак собирал и тонну. Выращиваем ягод фермер занимается всю жизнь: дело перенял от матери.

«Тут соток 40. Пленочку делаем, все чисто, красиво. Капельная лента. Водой поливаем. Стараемся, растет. Семья у нас большая, кто-то из родственников помогает»,- отметил фермер Сергей Мойсак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выбрать качественную клубнику, рассказали в Роспотребнадзоре

Фермер уверен, что в этом году клубничный сезон закончится раньше обычного. Причина – в жаркой и сухой погоде. В прохладное лето ягоды зреют до праздника Ивана Купалы. А это начало июля. Впрочем, у Сергея Мойсака припасен козырь: сорт фриго Сан Андреас. Замороженную рассаду недавно высадили в теплицы. а плоды она даст поздней осенью.

«Два раза цветоносы обрываем. Куст сам мощный будет. Сильно мощный. И ягода сильно большая», – добавил Сергей Мойсак.

В деревне Дворец и окрестностях клубнику выращивают сотни фермеров. Ягоды продают на местном рынке. Такая «клубничная биржа» – единственная в Беларуси.

«Смотрите, вот та блестит, а нижняя не блестит. Междурядье соломой не уложено. А здесь либо на пленке, либо соломой уложено, поэтому она до песка не дотрагивается. Поэтому она хорошо выглядит. И цена такой ягоды немножко дороже», – сказала фермер Елена Максимович.

Самый большой наплыв покупателей – ранним утром и поздним вечером. Клубнику днем не снимают, слишком жарко. Цена меняется несколько раз в сутки. Это зависит от погоды и спроса. К примеру, за килограмм ягод скупщики предлагают четыре белорусских рубля. Это около 110 российских.

«Все время в прошлом году цена держалась. Среди сезона цена немножко упала. Но меньше семи-шести не было никогда. Один год был, когда клубника была в цене. Жара сейчас, созрело много. И покупатели умеют сбивать цену. А крестьяне, чтобы быстрей сдать», – отметил фермер Илья Лукашевич.

Отсюда ягоды отправляют на рынки крупных городов страны. По дороге в Минск они могут подорожать в два, а то и в три раза. Когда сезон клубники закончится в Краснодаре, на рынке во Дворце можно будет увидеть и закупщиков из России.