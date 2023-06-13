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Сезон меда в Беларуси: пасеки привлекают толпы туристов
13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси медовый сезон. Первый урожай собирают по всей стране. Некоторые пчеловоды экспериментируют с ульями и даже проводят экскурсии в мир насекомых. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева побывала на пасеке и узнала психологию полосатых.
«Он экологически чистый, и за счет того, что сделан из камыша, он практически легкий, поэтому с ними очень удобно работать», – пояснил пчеловод Виталий Янкевич.
Сейчас в хозяйстве у Виталия 50 пчелиных семей. За сезон они дают больше трех тонн меда. За природным угощением приезжают со всей страны. Пасечник признается: если довольны насекомые, качество не подведет.
Первый урожай собирает и Василий Фролов. Сейчас в сотах нектар из малины, крушины и земляники. Скоро будет из липы, когда она зацветет. Работать продуктивно насекомым помогает теплое лето.
На пасеке Василий создал целый экомузей. Проводит экскурсии и раскрывает гостям психологию полосатых. У него можно узнать, как распределяется работа в
Такой «пчелиный» туризм привлекает и гостей страны. Особенно россиян. Попробовать белорусский мед прямо на пасеке в год приезжают до 10 тысяч туристов.
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Попробовать белорусский мед прямо на пасеке в год приезжают до 10 тысяч человек.
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