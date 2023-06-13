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Сезон меда в Беларуси: пасеки привлекают толпы туристов

13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сезон меда в Беларуси: пасеки привлекают толпы туристов
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси медовый сезон. Первый урожай собирают по всей стране. Некоторые пчеловоды экспериментируют с ульями и даже проводят экскурсии в мир насекомых. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева побывала на пасеке и узнала психологию полосатых.

К началу медового сезона пасечник Виталий Янкевич сделал новые жилища для пчел – камышовые улья. Летом в них не жарко, а зимой тепло, а еще они крепкие и безопасные. Для капризных насекомых в самый раз. В плюсе от такого улья и сам пчеловод.

«Он экологически чистый, и за счет того, что сделан из камыша, он практически легкий, поэтому с ними очень удобно работать», – пояснил пчеловод Виталий Янкевич.

Сейчас в хозяйстве у Виталия 50 пчелиных семей. За сезон они дают больше трех тонн меда. За природным угощением приезжают со всей страны. Пасечник признается: если довольны насекомые, качество не подведет.

«С ними надо просто спокойно работать. Нельзя ни нервничать, ничего. То есть когда ты их не боишься, не нервничаешь, ровненько работаешь, никаких резких движений, они тебя понимают, все нормально. Они будут лезть по рукам, если ты что-то нарушаешь, но не будут жалить», – рассказал Виталий Янкевич.

Первый урожай собирает и Василий Фролов. Сейчас в сотах нектар из малины, крушины и земляники. Скоро будет из липы, когда она зацветет. Работать продуктивно насекомым помогает теплое лето.

«В этом году погода и условия для пчел благоприятные. Работают хорошо, и влаги было достаточно. Не было заморозков таких, которые бы повлияли на работу пчел», – отметил пчеловод Василий Фролов.

На пасеке Василий создал целый экомузей. Проводит экскурсии и раскрывает гостям психологию полосатых. У него можно узнать, как распределяется работа в пчелиной семье и как из нектара получается мед, а еще можно научиться различать сорта сладкого угощения.

«Очень популярно среди начальной школы. У нас программа новогодняя, Масленица для детей. У нас есть и кулинарные туры, мы и дегустируем мед, мы делаем разные блюда медовые, медовую кухню», – рассказал Василий Фролов.

Такой «пчелиный» туризм привлекает и гостей страны. Особенно россиян. Попробовать белорусский мед прямо на пасеке в год приезжают до 10 тысяч туристов.



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