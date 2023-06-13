ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фестиваль фольклора в Беларуси: в Молодечно собрались ремесленники и артисты

13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фестиваль фольклора в Беларуси: в Молодечно собрались ремесленники и артисты
 МТРК «Мир»

Дни фольклора в Беларуси. На два дня небольшой город Молодечно стал арт-резиденцией. Со всей страны туда приехали мастера народного творчества, танцоры и певцы, передает телеканал «МИР 24».

Мероприятие по душе смогли найти даже самые искушенные искусствоведы. На нескольких площадках города одновременно проходили встречи, выставки и концерты. Народные традиции регионов представляли ремесленники. А сувениры можно было не просто купить, а сделать самому.

«Сегодня представляем мастер-класс «Ткачество на бердечку». И вот мастер наш с лаптями, тоже плетет, из травы, которая у нас растет на болоте», – сказала народный мастер Ирина Яскевич.

Главное событие фестиваля – конкурс молодых исполнителей. Попасть на него для вокалиста непросто. Лучших выбирали в несколько туров. В финальном выступлении с оркестром имени Финберга.

«Очень много новых исполнителей, которых, я уверен, мы услышим в будущем. Уровень, конечно, очень растет. В этом году очень порадовал Университет культуры, который представил несколько прекрасных конкурсантов-исполнителей. И видно, что очень хорошая школа в нашей стране», – отметил художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев.

Белорусский город Молодечно организовывает фестиваль уже в 22-й раз.



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На нескольких площадках города одновременно проходили встречи, выставки и концерты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как масштабировать бизнес: советы по открытию склада, поиску нового офиса и подготовки к этому сотрудников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика