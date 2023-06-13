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Фестиваль фольклора в Беларуси: в Молодечно собрались ремесленники и артисты
13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Дни фольклора в Беларуси. На два дня небольшой город Молодечно стал арт-резиденцией. Со всей страны туда приехали мастера народного творчества, танцоры и певцы, передает телеканал «МИР 24».
Мероприятие по душе смогли найти даже самые искушенные искусствоведы. На нескольких площадках города одновременно проходили встречи, выставки и концерты. Народные традиции регионов представляли ремесленники. А сувениры можно было не просто купить, а сделать самому.
Главное событие фестиваля – конкурс молодых исполнителей. Попасть на него для вокалиста непросто. Лучших выбирали в несколько туров. В финальном выступлении с оркестром имени Финберга.
«Очень много новых исполнителей, которых, я уверен, мы услышим в будущем. Уровень, конечно, очень растет. В этом году очень порадовал Университет культуры, который представил несколько прекрасных конкурсантов-исполнителей. И видно, что очень хорошая школа в нашей стране», – отметил художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев.
Белорусский город Молодечно организовывает фестиваль уже в 22-й раз.
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На нескольких площадках города одновременно проходили встречи, выставки и концерты.
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