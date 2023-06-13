Фестиваль фольклора в Беларуси: в Молодечно собрались ремесленники и артисты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Дни фольклора в Беларуси. На два дня небольшой город Молодечно стал арт-резиденцией. Со всей страны туда приехали мастера народного творчества, танцоры и певцы, передает телеканал «МИР 24».

Мероприятие по душе смогли найти даже самые искушенные искусствоведы. На нескольких площадках города одновременно проходили встречи, выставки и концерты. Народные традиции регионов представляли ремесленники. А сувениры можно было не просто купить, а сделать самому.