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Выпускные вечера прошли в школах Беларуси
13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошли выпускные вечера. В этом году со школой прощаются почти 53 тысячи 11-классников, передает телеканал «МИР 24».
Им вручили аттестаты и сертификаты о прохождении централизованных экзаменов. Золотые и серебряные медали получили отличники. В этом году по всей стране выпускные проходят внутри школьных стен.
«Прекрасный момент в жизни, пройденный этап еще один, не последний. В будущем только больше и больше интересных моментов, умнее становиться буду, учиться, надеюсь достичь все свои цели», – призналась выпускница Гимназии № 56 г. Минска Анастасия Пономарева.
После торжества выпускники отправились встречать рассвет под звуки салюта.
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В этом году по всей стране выпускные проходят внутри школьных стен.
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