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Выпускные вечера прошли в школах Беларуси

13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выпускные вечера прошли в школах Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси прошли выпускные вечера. В этом году со школой прощаются почти 53 тысячи 11-классников, передает телеканал «МИР 24».

Им вручили аттестаты и сертификаты о прохождении централизованных экзаменов. Золотые и серебряные медали получили отличники. В этом году по всей стране выпускные проходят внутри школьных стен.

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«Это все-таки последний вечер с одноклассниками. Грустно, но я понимаю, что с приходом новой взрослой жизни студенческой я обрету новые знакомства, и потом будет не так грустно», – сказал выпускник Гимназии № 56 г. Минска Иван Шах.

«Прекрасный момент в жизни, пройденный этап еще один, не последний. В будущем только больше и больше интересных моментов, умнее становиться буду, учиться, надеюсь достичь все свои цели», – призналась выпускница Гимназии № 56 г. Минска Анастасия Пономарева.

После торжества выпускники отправились встречать рассвет под звуки салюта.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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В этом году по всей стране выпускные проходят внутри школьных стен.
 
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