Выпускные вечера прошли в школах Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошли выпускные вечера. В этом году со школой прощаются почти 53 тысячи 11-классников, передает телеканал «МИР 24».

Им вручили аттестаты и сертификаты о прохождении централизованных экзаменов. Золотые и серебряные медали получили отличники. В этом году по всей стране выпускные проходят внутри школьных стен.

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