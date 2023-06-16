Лучших врачей страны наградили в Беларуси

В работе Сергея Качана счет тоже часто идет на секунды. Он лечит младенцев. Работает педиатром-реаниматологом. Сегодня его чествуют на одной из главных сцен страны. Присвоили звание «Врач года». Но медик признается, лучшая награда – улыбки мам и пап его пациентов.

«У нас основной контингент детей – это тяжелые новорожденные, которые рождаются с какими-то проблемами. Они поступают к нам в отделение реанимации, и чаще всего это детки недоношенные, которые рождаются раньше срока, которым нужна поддержка органов дыхания, сердечной деятельности», – рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации для новорожденных детей Сергей Качан.

И только сегодня рабочие места пришлось оставить. Для врачей случай редкий, но повод важный. Награды и благодарности вручили нескольким десяткам медиков.

«У нас есть, чем гордиться: есть трансплантология, есть кардиохирургия, есть уникальнейшие операции во внутриутробном развитии. Все наши коллеги – профессионально успешные люди в хорошем возрасте и имеющие уже свой пул учеников. Это очень здорово. Наставничество – вот то, что мы должны прививать в настоящее время в большей степени. Где-то мы подзабыли немножко с индивидуализмом», – заявил министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.