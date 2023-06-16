Лучших врачей страны наградили в Беларуси

В Минске наградили лучших врачей страны. Торжественную церемонию приурочили к грядущему дню медицинского работника. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская продолжит.
О самых необычных случаях за свою карьеру Ольга Солтан рассказывать отказывается. Говорит, хранить врачебные тайны для нее – дело чести. Как и помогать людям. Терапевт работает в больнице скорой помощи. В медицину 18 лет назад пришла по стопам матери. За эти годы – тысячи спасенных жизней.
«Сложнее всего, наверное, правильно понять пациента, правильно поставить диагноз и не ошибиться. Это самое важное. Потому что ошибка в данной специальности иногда стоит жизни пациента. Экстренность везде, в каждом отделении присутствует. Наверное, должна быть такая черта характера, чтобы медицинский работник быстро мог реагировать», – сказала заведующая отделением скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания Ольга Солтан.
В работе Сергея Качана счет тоже часто идет на секунды. Он лечит младенцев. Работает педиатром-реаниматологом. Сегодня его чествуют на одной из главных сцен страны. Присвоили звание «Врач года». Но медик признается, лучшая награда – улыбки мам и пап его пациентов.
«У нас основной контингент детей – это тяжелые новорожденные, которые рождаются с какими-то проблемами. Они поступают к нам в отделение реанимации, и чаще всего это детки недоношенные, которые рождаются раньше срока, которым нужна поддержка органов дыхания, сердечной деятельности», – рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации для новорожденных детей Сергей Качан.
И только сегодня рабочие места пришлось оставить. Для врачей случай редкий, но повод важный. Награды и благодарности вручили нескольким десяткам медиков.
«У нас есть, чем гордиться: есть трансплантология, есть кардиохирургия, есть уникальнейшие операции во внутриутробном развитии. Все наши коллеги – профессионально успешные люди в хорошем возрасте и имеющие уже свой пул учеников. Это очень здорово. Наставничество – вот то, что мы должны прививать в настоящее время в большей степени. Где-то мы подзабыли немножко с индивидуализмом», – заявил министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.
Белорусская система здравоохранения пережила масштабную ревизию. В больницах есть проблемы с кадрами, их уровнем подготовки и с техническим оснащением. Это особенно ощутимо в районах и на селе. На исправление ситуации президент Александр Лукашенко отвел правительству полгода.