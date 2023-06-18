Древний белорусский город Слоним на день стал большой спортивной площадкой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В древнем белорусском городе Слоним проходит республиканский фестиваль «Вытоки». Любой желающий может примерить форму и попробовать себя в разных видах спорта, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

500 детей на дистанции в 500 метров. Этот забег открывает олимпийский квест в Слониме . Еще одна новая локация на «Вытоках» – игры нашего двора, всё родом из СССР: вышибалы, горячая картошка, резиночка, тир и скакалка. Современные подростки смогли погрузиться в детство своих родителей.

«Ребенок сам захотел участвовать. Он спортсмен, футболом занимается. Ему интересно это. Он неделю ждал, готовился, вечером выходили играть», – рассказывает посетитель фестиваля.

На спортивном тест-драйв в Слониме детям предложили на выбор 30 видов спорта. Задача – как можно быстрее пройти любые 15.

«Мы выбрали волейбол, легкую атлетику, велоспорт, шашки и теннис», – поделились участницы фестиваля Анастасия Касперович и Виктория Позняк.