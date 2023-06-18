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Древний белорусский город Слоним на день стал большой спортивной площадкой
18.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В древнем белорусском городе Слоним проходит республиканский фестиваль «Вытоки». Любой желающий может примерить форму и попробовать себя в разных видах спорта, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
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«Ребенок сам захотел участвовать. Он спортсмен, футболом занимается. Ему интересно это. Он неделю ждал, готовился, вечером выходили играть», – рассказывает посетитель фестиваля.
На спортивном тест-драйв в Слониме детям предложили на выбор 30 видов спорта. Задача – как можно быстрее пройти любые 15.
На карте фестиваля: биатлон, конный спорт, теннис, баскетбол. Чтобы засчитали хоккейную локацию, можно освоить новый вид дартс-хоккей или сфотографироваться в тематической экипировке. Самые популярные по традиции боевые искусства.
«Стенд по дзюдо готовили с 6 утра – выставляли татами, специальные маты. Дети выполняют базовые броски, которые нетрудно выучить: задняя подножка, передняя подножка, бедро, подсечки. Примерно за полчаса 100 детей приходит на наш стенд», – говорит тренер по дзюдо Даниил Обухов.
Особенность некоторых площадок заключается в том, что дети обучают детей. Контролируют и помогают профессиональные тренеры. Бокс – один из самых популярных видов спорта в регионе. Именно из этого города несколько представителей национальной команды Беларуси.
Всем участникам до 14 лет. На спортивную программу у них четыре часа. Выполнил задания – получил приз, это музыкальный гаджет. Но есть и секреты.
Подарок получил и сам город. На развитие физической культуры и спорта Национальный комитет выделил 100 тысяч белорусских рублей (больше 2,8 млн российских рублей). Глава организации Виктор Лукашенко во время фестиваля ознакомился со спортивной инфраструктурой региона, посетил школы олимпийского резерва и открыл новый современный школьный стадион в агрогородке Жировичи.
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Гости фестиваля «Вытоки» могли заняться разными видами спорта, в том числе боксом, или просто поиграть в вышибалы.
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