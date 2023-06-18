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Изменения в ценообразовании, советы от Whoosh для стартапов и яхтинг в Беларуси: новости бизнеса за 12-18 июня 2023 года

18.06.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Изменения в ценообразовании, советы от Whoosh для стартапов и яхтинг в Беларуси: новости бизнеса за 12-18 июня 2023 года

Партнерские продажи, масштабирование и метавселенная. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Эксперт объяснил, чем важен новый указ президента о ценообразовании.

Полезное для бизнеса

Сооснователь и директор по IT сервиса кикшеринга Whoosh Егор Баяндин, рассказал «Про бизнес», как его компания перешла в фазу быстрого роста благодаря R&D, и подсказал, как создавать новые фичи, а также откуда брать идеи для привлечения клиента.

Продажи белорусских брендов через партнерский маркетинг выросли на 21%.

Подсказки, как масштабировать бизнес: советы по открытию склада, поиску нового офиса и подготовки к этому сотрудников.

Истории бизнеса

В октябре 2021 основатель компании Facebook миллиардер Марк Цукерберг публично заявил о планах перевернуть наше представление о виртуальной реальности и создать метавселенную, где людям можно будет не потреблять информацию, а находиться внутри нее. С тех пор дискуссии на эту тему не утихают, но, пожалуй, многим из нас все еще кажется, что это далекая перспектива. С этим точно не согласится основатель детской IT-студии «Matrix» Сергей Кулаков, который учит школьников создавать цифровые 3D-копии объектов со всей Беларуси. Ребята уже сконструировали точную копию туристической базы в Логойске, а в планах — расширить количество объектов и полностью оцифровать минский квартал «Южная Европа». «Про бизнес» пообщался с предпринимателем, чтобы узнать, зачем белорусам нужна своя метавселенная, как обычные школьники могут создавать цифровую реальность и почему государство должно вкладываться в таланты.

Лето — традиционно лучшее время для приключений и новых активностей, но среди множества вариантов досуга слово «яхтинг» в реалиях Беларуси точно звучит необычно. Парусная «столица» страны — Минское море, где обитают меньше трех десятков яхт. Одним из первопроходцев индустрии Андрей Геращенко, бывший спортсмен и основатель яхт-клуба Parus5, рассказал о том, почему в этом бизнесе особенно важна клиентоориентированность, как правильно выстраивать кросс-маркетинг и сколько можно заработать на яхтинге в Беларуси.

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Партнерские продажи, масштабирование и метавселенная. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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