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Изменения в ценообразовании, советы от Whoosh для стартапов и яхтинг в Беларуси: новости бизнеса за 12-18 июня 2023 года
18.06.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Партнерские продажи, масштабирование и метавселенная. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Сооснователь и директор по IT сервиса кикшеринга Whoosh Егор Баяндин,
Продажи белорусских брендов через партнерский маркетинг
Истории бизнеса
В октябре 2021 основатель компании Facebook миллиардер Марк Цукерберг публично заявил о планах перевернуть наше представление о виртуальной реальности и создать метавселенную, где людям можно будет не потреблять информацию, а находиться внутри нее. С тех пор дискуссии на эту тему не утихают, но, пожалуй, многим из нас все еще кажется, что это далекая перспектива. С этим точно не согласится основатель детской IT-студии «Matrix» Сергей Кулаков, который учит школьников создавать цифровые 3D-копии объектов со всей Беларуси. Ребята уже сконструировали точную копию туристической базы в Логойске, а в планах — расширить количество объектов и полностью оцифровать минский квартал «Южная Европа». «Про бизнес»
Лето — традиционно лучшее время для приключений и новых активностей, но среди множества вариантов досуга слово «яхтинг» в реалиях Беларуси точно звучит необычно. Парусная «столица» страны — Минское море, где обитают меньше трех десятков яхт. Одним из первопроходцев индустрии Андрей Геращенко, бывший спортсмен и основатель яхт-клуба Parus5,
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Изменения в ценообразовании, советы от Whoosh для стартапов и яхтинг в Беларуси: новости бизнеса за 12-18 июня 2023 года
Партнерские продажи, масштабирование и метавселенная. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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