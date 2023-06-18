Изменения в ценообразовании, советы от Whoosh для стартапов и яхтинг в Беларуси: новости бизнеса за 12-18 июня 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Партнерские продажи, масштабирование и метавселенная. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Эксперт объяснил , чем важен новый указ президента о ценообразовании.

Полезное для бизнеса

Сооснователь и директор по IT сервиса кикшеринга Whoosh Егор Баяндин, рассказал «Про бизнес», как его компания перешла в фазу быстрого роста благодаря R&D, и подсказал, как создавать новые фичи, а также откуда брать идеи для привлечения клиента.

Продажи белорусских брендов через партнерский маркетинг выросли на 21% .

Подсказки, как масштабировать бизнес : советы по открытию склада, поиску нового офиса и подготовки к этому сотрудников.

Истории бизнеса

В октябре 2021 основатель компании Facebook миллиардер Марк Цукерберг публично заявил о планах перевернуть наше представление о виртуальной реальности и создать метавселенную, где людям можно будет не потреблять информацию, а находиться внутри нее. С тех пор дискуссии на эту тему не утихают, но, пожалуй, многим из нас все еще кажется, что это далекая перспектива. С этим точно не согласится основатель детской IT-студии «Matrix» Сергей Кулаков, который учит школьников создавать цифровые 3D-копии объектов со всей Беларуси. Ребята уже сконструировали точную копию туристической базы в Логойске, а в планах — расширить количество объектов и полностью оцифровать минский квартал «Южная Европа». «Про бизнес» пообщался с предпринимателем , чтобы узнать, зачем белорусам нужна своя метавселенная, как обычные школьники могут создавать цифровую реальность и почему государство должно вкладываться в таланты.