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Журналисты «МИРа» приняли участие в спартакиаде среди СМИ в Беларуси
18.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошла традиционная
В оригинальности кричалок у команды телерадиокомпании «МИР» не было равных. Сопернический дух объединил всех – от технических инженеров до водителей и корреспондентов.
Соперников выбрала фортуна на жеребьевке. В командных волейболе и мини-футболе «мировые» спортсмены играли против коллег одного из национальных каналов.
Громкие болельщики – удачный результат. Первый матч команда «МИРа» выиграла всухую со счетом 2:0. В общем зачете серебро. Поддержать приехали и семьи участников.
Не остались в стороне и руководители главных СМИ страны. Играли друг против друга. Директор белорусского представительства «МИРа» Ольга Шпилевская в стрельбе из пневматической винтовки выбила «девятку».
Соперники в спорте, но коллеги в инфопространстве. Командный дух отметили многие участники.
В этом году рекорд по количеству участников. Олимпийский комплекс под Минском собрал больше пятисот человек.
Победителям медали и кубки. Но главное – одобрительные взгляды коллег и заряд на креативные сюжеты и статьи.
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Раз в год летом репортеры вместо пресс-центров встречаются на спортивных площадках.
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