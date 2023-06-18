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Журналисты «МИРа» приняли участие в спартакиаде среди СМИ в Беларуси

18.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошла традиционная спартакиада среди журналистов. Раз в год летом сотрудники СМИ вместо пресс-центров встречаются на спортплощадках. В соревнованиях приняли участие и сотрудники представительства МТРК «МИР», сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В оригинальности кричалок у команды телерадиокомпании «МИР» не было равных. Сопернический дух объединил всех – от технических инженеров до водителей и корреспондентов.

«Сюда можно приезжать с самым заряженным настроением, оптимизмом и уверенностью, что ты победишь! Наша команда действительно нацелена только на это. Будем сегодня рвать за нашу команду «Мир», – сказал редактор студии радио представительства МТРК «МИР» в Беларуси Кирилл Громов.

Соперников выбрала фортуна на жеребьевке. В командных волейболе и мини-футболе «мировые» спортсмены играли против коллег одного из национальных каналов.

Громкие болельщики – удачный результат. Первый матч команда «МИРа» выиграла всухую со счетом 2:0. В общем зачете серебро. Поддержать приехали и семьи участников.

«Мероприятие нужное, необходимое. Движение – жизнь! Вот, молодежь подтягиваем, чтобы перенимали опыт, пример брали», – сказал оператор студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Беларуси Александр Дашук.

Не остались в стороне и руководители главных СМИ страны. Играли друг против друга. Директор белорусского представительства «МИРа» Ольга Шпилевская в стрельбе из пневматической винтовки выбила «девятку».

Соперники в спорте, но коллеги в инфопространстве. Командный дух отметили многие участники.

«Мы занимаем разные ниши, а здесь как бы вот одна ниша объединилась. Здесь мы соревнуемся по-настоящему, соревнуемся друг с другом. Здесь замечательная атмосфера. Такая, как вот свойственна нам, белорусам. Мы такие мирные, но с духом соревнований!» – директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская.

В этом году рекорд по количеству участников. Олимпийский комплекс под Минском собрал больше пятисот человек.

«У нас такая специфическая работа. Мы в большей степени сидим, что-то пишем, выезжаем на съемки на машинах, и на спорт остается совсем немного времени. А для молодых людей, таких энергичных, как наши представители СМИ, это очень-очень важно», – указал министр информации Беларуси Владимир Перцов.

Победителям медали и кубки. Но главное – одобрительные взгляды коллег и заряд на креативные сюжеты и статьи.



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Раз в год летом репортеры вместо пресс-центров встречаются на спортивных площадках.
 
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