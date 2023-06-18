Гости белорусского фестиваля «Вытоки» испекли каравай по старинному рецепту

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском городе Слоним прошел фестиваль «Вытоки Крок да Алимпу». Гостям показали культурную часть региона и пригласили поучаствовать в старинном обряде выпечки каравая, передает телеканал «МИР 24».

Участники фестиваля посетили одну из жемчужин белорусского православия – Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь. Это крупнейший архитектурный ансамбль XVII-XVIII веков и уникальный исторический памятник на территории Беларуси. В архитектуре ансамбля отразились и переплелись элементы разных стилей – барокко, рококо и классицизма.

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