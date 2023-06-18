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Гости белорусского фестиваля «Вытоки» испекли каравай по старинному рецепту

18.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гости белорусского фестиваля «Вытоки» испекли каравай по старинному рецепту
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В белорусском городе Слоним прошел фестиваль «Вытоки Крок да Алимпу». Гостям показали культурную часть региона и пригласили поучаствовать в старинном обряде выпечки каравая, передает телеканал «МИР 24».

Участники фестиваля посетили одну из жемчужин белорусского православия – Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь. Это крупнейший архитектурный ансамбль XVII-XVIII веков и уникальный исторический памятник на территории Беларуси. В архитектуре ансамбля отразились и переплелись элементы разных стилей – барокко, рококо и классицизма.

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Ранее сообщалось, что участники и гости фестиваля смогли попробовать себя в разных видах спорта, а для детей был организован забег на дистанции в 500 метров. Кроме того на фестивале можно было поиграть в советские игры: вышибалы, горячую картошку, резиночку, пострелять в тире и попрыгать через скакалку. Так, современные подростки получили возможность погрузиться в детство своих родителей.



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Участники фестиваля также посетили Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь.
 
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