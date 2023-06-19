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В гостиничном бизнесе появились проблемы с кадрами. Что делать для удержания персонала
19.06.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Нехватка квалифицированных специалистов в отельной сфере, текучка кадров, недостаточная цифровизация отрасли — все это становится серьезной угрозой для развития гостиничного бизнеса и влияет на удовлетворенность гостей. О том, как отелям привлечь специалистов и наладить работу в команде, порталу «Про бизнес» рассказал директор по развитию сервиса для управления отелем
— Гостиничный бизнес в Беларуси частично оправился после пандемийного 2020 года, когда уровень нагрузки номерного фонда гостиниц снизился на
Кадровые проблемы, с которыми сегодня сталкивается индустрия гостеприимства:
Отсутствие четкой и автоматизированной системы управления персоналом, обучающих тренингов, тесного взаимодействия между различными отделами снижают уровень эффективности работы всего отеля. Если отель использует устаревшую модель управления, то взаимодействие между сотрудниками усложняется и замедляется, возрастает риск ошибок, пропущенных задач, что приводит к конфликтным ситуациям в коллективе, к увеличению оттока сотрудников.
В гостиничной отрасли прослеживается дефицит квалифицированных кадров. С этой проблемой сталкиваются отели не только в Беларуси, но и во всем мире — о нехватке специалистов сообщают примерно
Причинами служат демографические изменения, недостаточно высокий уровень подготовки специалистов, высокая загруженность персонала, увольнения по причине выгорания — большинство сотрудников в гостиничном бизнесе ежедневно испытывают стресс (
Из-за ненормированного рабочего графика, ограниченных возможностей профессионального развития сотрудники отелей часто меняют место работы — в среднем
Многих период локдауна и безработицы заставил пересмотреть свои карьерные перспективы и перейти в другие менее уязвимые на первый взгляд отрасли. Поэтому особенно молодые сотрудники все менее активно идут в гостиничную отрасль, боясь новых кризисов.
Как удержать специалистов и оптимизировать работу команды
Чтобы удержать сотрудников и улучшить работу всей команды, советуем выполнить три основных шага:
Поэтому многие бренды сейчас переходят на системы управления персоналом. Это помогает повысить скорость коммуникации между различными отделами в отеле, следить за нагрузкой персонала, распределять задачи и составлять отчеты. По данным TeamJet, цифровизация экономит до 40% рабочего времени смены, позволяет увидеть возможность сокращения кадрового состава без ущерба для бизнеса.
Оптимизировать рабочее время персонала и помочь сотрудникам выстроить коммуникацию с гостями можно с помощью разных сервисов: от электронного меню до чат-ботов и электронного ресепшена. Это не только удобно для сотрудников, но и дает клиенту выбор — предпочитает ли он личное общение или в формате чата.
Цифровизация различных процессов внутри отеля никоим образом не противоречит тому, что выше мы говорили о нехватке квалифицированных кадров. На самом деле большинство сотрудников, даже рядовых, по нашему опыту, адаптируются к программам в течение месяца и по достоинству оценивают все те возможности, которые они предлагают. Например, чат-боты, которые автоматически обрабатывают вопросы пользователей и генерируют ответы, могут снизить нагрузку на персонал и повысить качество обслуживания. Как показывает
Персонал отеля — это его визитная карточка, так как гости общаются с сотрудниками напрямую, оценивают сервис по их работе. Поэтому для успешного и долгосрочного развития отельного бизнеса важно удовлетворять потребности не только гостей, но и персонала, автоматизировать часть работы команды и повышать квалификацию сотрудников.
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Нехватка квалифицированных специалистов в отельной сфере, текучка кадров, недостаточная цифровизация отрасли - все это становится серьезной угрозой для развития...
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