Гиганты бизнеса: как турецкие «дизи» стали конкурентами Голливудских сериалов буквально за несколько лет

Источник материала: ProBusiness





«Дизи» (dizi — по-турецки «сериал») — так называются турецкие многосерийные мелодрамы, которые в последние несколько лет стали хитами в мировой киноиндустрии. На данный момент Турция занимает второе место в мире после США по доходам от продажи сериалов. И таких впечатляющих показателей удалось достичь всего за считанные годы. В совместном проекте с видеосервисом VOKA решили разобраться, в чем секрет феноменального роста индустрии и как он сказывается на экономике Турции.

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Как «дизи» набирали популярность

Принято считать, что первым широкую мировую известность получил сериал «Запретная любовь», который вышел на экраны в 2008 году. Но и до этого в Турции создавалось немало сериалов для внутренней аудитории. Эксперты считают, что более ранние «дизи» были ориентированы на локального зрителя и не находили отклика у более широкой аудитории.





Но затем турецкие сценаристы стали находить «вечные» темы, которые можно было адаптировать для любого рынка. Сейчас Турция выпускает сериалы в разных жанрах: от комедий до хорроров. Однако превалирующим типом продукта остаются романтические мелодрамы, часто в формате исторической костюмированной драмы.

Заметный толчок развитию индустрии «дизи» в Турции дала поддержка со стороны государства. Правительство страны предприняло ряд экономических и юридических мер: ввело налоговые льготы по программе TURQUALITY и инвестировало в индустрию. Однако студии также могут и оштрафовать, если контент сериала не будет соответствовать некоторым требованиям. Например, в «дизи» не допускаются сцены употребления алкоголя или курения, излишняя откровенность или жестокость.

Играет роль в популярности «дизи» и преемственность. Как объясняют эксперты, в Турции с 1970-х годов зритель постоянно является потребителем западного контента. Поэтому голливудская школа сильно повлияла на то, как играют турецкие актеры. Их стиль понятен любому зрителю, который знаком с классикой мирового кинематографа. При этом турецкие сериалы переняли лучшее не только с Запада, но и с Востока: за последние четыре года примерно 40% самых просматриваемых турецких сериалов были ремейками корейских дорам.

Пожалуй, самым известным «дизи» стал сериал «Великолепный век», который начал выходить в 2011 году. В Турции его смотрела треть всех жителей страны (более 25 млн человек). В западной прессе сериал называли «Сексом в большом городе османской эпохи» и часто сравнивали с «Игрой престолов», благодаря интригам и перипетиям сюжета.





И немудрено: продакшн по меркам Турции был задействован просто грандиозный. У «Великолепного века» было несколько исторических консультантов и производственная группа из 130 человек, из которых 25 человек работали только над костюмами. По оценкам Global Agency, без учета зрителей в Латинской Америке, «Великолепный век» посмотрели более 500 миллионов человек по всему миру. Кроме того, это был первый «дизи», купленный Японией.

Чем отличаются «дизи»

Одна из особенностей «дизи» — непривычно длинные эпизоды. Каждый эпизод турецкой драмы обычно длится от 120 до 150 минут, есть серии и длиной в 4 часа. А вот серий продолжительностью менее 60 минут в Турции крайне мало, несмотря на то, что короткие сериалы распространены в других странах.

Объясняется это особенностями турецкого рекламного рынка. Эфирное время на местном телевидении стоит дешево, поэтому телеканалы вынуждены интегрировать множество рекламных пауз, чтобы зарабатывать. Организация по надзору за телерадиовещанием Турции требует, чтобы каждые 20 минут контента чередовались с 7-минутным рекламным блоком.

Еще одна фишка турецких сериалов — огромное количество персонажей. В любом «дизи» их будет минимум 50. И каждый из них будет играть важную роль в развитии сюжета.

Производство «дизи» в Турции поставлено на поток. Новые эпизоды снимаются по 6 дней в неделю, чтобы не отставать от производственного графика, а съемочная группа может работать до 18 часов в день. Обычно одновременно участвуют 2 съемочные группы.





Любопытная особенность «дизи» — превалирование съемок на «натуре». Обычно в киноиндустрии съемки в студиях обходятся значительно дешевле. Однако в Турции подход иной: в павильонах съемки проходят только в случае особой необходимости.

И самое главное: «дизи» — почти никогда не бывают заготовками и редко снимаются сразу целым сезоном. Дело в том, что турецкий рынок сериалов — высококонкурентный : в среднем из 60 ежегодно выпускаемых в стране сериалов почти 50% не выходят дольше 13 серий. При этом средняя продолжительность сезона турецкой драмы составляет около 35−40 серий. Студии, которые снимают турецкие сериалы, тщательно следят за рейтингами и реакцией аудитории на развитие сюжета. Заметив малейшее изменение в том, как зрители воспринимают сериал, сценаристы редактируют и меняют сюжет прямо на ходу. Отсюда и возникают внезапные повороты сюжета. Иногда, если аудитория сильно теряет интерес к происходящему, сериал могут и просто свернуть, даже не доведя до логического финала сезон.

«Дизи» являются самым популярным форматом на турецком телевидении — 62,5% эфирного времени в прайм-тайм отведено именно под мелодрамы.

Индустрия «дизи»: сколько стоит производство и какой доход они приносят

Турецкие сериалы продают для показа в 140 других стран мира. По оценкам Business Diplomacy, общий охват составляет около 500 млн зрителей по всему миру.

Как пишет The Guardian, наибольшую популярность «дизи» имеют у зрителей из Китая, Южной Кореи, США и особенно стран Латинской Америки. В настоящее время Чили является крупнейшим потребителем по количеству проданных турецких шоу, в то время как Мексика и Аргентина платят больше всего за их покупку.

Сегодня в Турции около 45 продюсерских компаний и 150 действующих кинорежиссеров. Стоимость производства сериала может варьироваться от $ 78 000 до $ 520 000 (для самых известных).

С 2018 по 2021 годы Турция на одном только производстве оригинальных шоу для Netflix заработала более $ 50 млн. При этом развивается и собственный внутренний рынок — в стране активно развиваются и собственные стриминговые платформы: Tabii, BluTv, Exxen, Gain, Puhu TV, Turkcell TV.

Согласно отчету Deloitte, выручка от экспорта телесериалов увеличилась в 15 раз за последние 5 лет. Ежегодные доходы от экспорта турецких телесериалов достигают $ 350 млн. Турецкое правительство объявило, что в 2023 году индустрия «дизи» заработает около $ 1 млрд на экспорте контента. Однако эксперты считают , что более реалистичные цифры — $ 500 млн.

Экспорт телесериалов приносит Турции не только доходы в иностранной валюте, но и приток иностранных туристов. Оказывается, интерес к сериалам повышает интерес к тем локациям в стране, которые традиционно не считаются популярными курортами. Люди едут на экскурсии по местам съемок любимых «дизи» и готовы тратить на это деньги. Через сериалы рекламируются история и культурные ценности Турции. Это приводит к увеличению экспорта услуг и товаров.

И немного рекомендаций: ТОП турецких «дизи» на VOKA





Главная героиня сериала Аслы. Она замужем, но недавно потеряла сына и тяжело переживает эту трагедию. Но внезапно во время отдыха она встречает порядочного семьянина Озана. Между молодыми людьми возникает симпатия, но они вынуждены скрывать свои чувства. «Дизи» рассказывает о развитии бурного романа, ревности и мести законных супругов и горьких трагедиях, которые порождает запретная любовь.





Действие сериала происходит в 1960-е годы в Турции. Молодой и амбициозный продюсер Семих Атеш работает на киностудии «Йешильчам» и мечтает добиться успеха в индустрии. Но деловой партнер предает его. Семиху приходится начинать все с нуля, чтобы открыть собственную студию. В планах молодого мужчины снять блокбастер, который покажет миру, чего он стоит на самом деле. Конечно, сериал не обойдется и без яркой истории любви, ведь помимо карьеры главному герою предстоит восстанавливать доверие своей жены и по совместительству знаменитой актрисы студии-конкурента.





Это история любви длиной во всю жизнь. Сериал рассказывает о паре Дениз и Барыш, которые провели много лет вместе в счастливом браке. Однако яркие на старте отношения постепенно достигли пика и стали угасать. Сценаристы «дизи» решили создать историю, понятною каждому, кто когда-либо был в длительных отношениях. Это рассказ том, как пара справляется с испытанием бытом, раздражением и взаимными обидами и сохраняет память о большой и яркой любви.





Этот романтический комедийный сериал о забавных ситуациях, связанных с непредсказуемой природой отношений. Главный герой Озгур — привлекательный холостяк, который наслаждается беззаботной жизнью и не верит в любовь. Однако его жизнь меняется, когда он встречает Эдой, красивую и независимую женщину, которая уверена в своих принципах. Сериал «Мистер Ошибка» исследует сложности и препятствия, с которыми сталкиваются Озгур и Эда, включая различия в их характерах, различные проблемы и забавные недоразумения. Смешные моменты и острые диалоги создают легкую и приятную атмосферу.





Омер — успешный бизнесмен, который ведет благополучную и комфортную жизнь. Однако все меняется, когда он становится свидетелем таинственного происшествия, которое приводит к потере памяти. Омер обнаруживает, что его прежняя жизнь была наполнена ложью и коррупцией, и он решает начать сначала, строить «новую жизнь».

«Новая жизнь» является не только историей о восстановлении памяти, но и глубокими размышлениями о том, что такое справедливость, семья, дружба и самопознание. Сериал увлекает зрителей своим интригующим сюжетом, эмоциональными моментами и множеством неожиданных поворотов.

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