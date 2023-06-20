|
Гиганты бизнеса: как турецкие «дизи» стали конкурентами Голливудских сериалов буквально за несколько лет
20.06.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Дизи» (dizi — по-турецки «сериал») — так называются турецкие многосерийные мелодрамы, которые в последние несколько лет стали хитами в мировой киноиндустрии. На данный момент Турция занимает второе место в мире после США по доходам от продажи сериалов. И таких впечатляющих показателей удалось достичь всего за считанные годы. В совместном проекте с видеосервисом
Как «дизи» набирали популярность
Принято считать, что первым широкую мировую известность получил сериал «Запретная любовь», который вышел на экраны в 2008 году. Но и до этого в Турции создавалось немало сериалов для внутренней аудитории. Эксперты считают, что более ранние «дизи» были ориентированы на локального зрителя и не находили отклика у более широкой аудитории.
Но затем турецкие сценаристы стали находить «вечные» темы, которые можно было адаптировать для любого рынка. Сейчас Турция выпускает сериалы в разных жанрах: от комедий до хорроров. Однако превалирующим типом продукта остаются романтические мелодрамы, часто в формате исторической костюмированной драмы.
Заметный толчок развитию индустрии «дизи» в Турции дала поддержка со стороны государства. Правительство страны предприняло ряд экономических и юридических мер: ввело налоговые льготы по программе TURQUALITY и инвестировало в индустрию. Однако студии также могут и оштрафовать, если контент сериала не будет соответствовать некоторым требованиям. Например, в «дизи» не допускаются сцены употребления алкоголя или курения, излишняя откровенность или жестокость.
Играет роль в популярности «дизи» и преемственность. Как объясняют эксперты, в Турции с 1970-х годов зритель постоянно является потребителем западного контента. Поэтому голливудская школа сильно повлияла на то, как играют турецкие актеры. Их стиль понятен любому зрителю, который знаком с классикой мирового кинематографа. При этом турецкие сериалы переняли лучшее не только с Запада, но и с Востока: за последние четыре года примерно 40% самых просматриваемых турецких сериалов были ремейками корейских дорам.
Пожалуй, самым известным «дизи» стал сериал «Великолепный век», который начал выходить в 2011 году. В Турции его смотрела треть всех жителей страны (более 25 млн человек). В западной прессе сериал называли «Сексом в большом городе османской эпохи» и часто сравнивали с «Игрой престолов», благодаря интригам и перипетиям сюжета.
И немудрено: продакшн по меркам Турции был задействован просто грандиозный. У «Великолепного века» было несколько исторических консультантов и производственная группа из 130 человек, из которых 25 человек работали только над костюмами. По оценкам Global Agency, без учета зрителей в Латинской Америке, «Великолепный век» посмотрели более 500 миллионов человек по всему миру. Кроме того, это был первый «дизи», купленный Японией.
Чем отличаются «дизи»
Одна из особенностей «дизи» — непривычно длинные эпизоды. Каждый эпизод турецкой драмы обычно длится от 120 до 150 минут, есть серии и длиной в 4 часа. А вот серий продолжительностью менее 60 минут в Турции крайне мало, несмотря на то, что короткие сериалы распространены в других странах.
Объясняется это особенностями турецкого рекламного рынка. Эфирное время на местном телевидении стоит дешево, поэтому телеканалы вынуждены интегрировать множество рекламных пауз, чтобы зарабатывать. Организация по надзору за телерадиовещанием Турции требует, чтобы каждые 20 минут контента чередовались с 7-минутным рекламным блоком.
Еще одна фишка турецких сериалов — огромное количество персонажей. В любом «дизи» их будет минимум 50. И каждый из них будет играть важную роль в развитии сюжета.
Производство «дизи» в Турции поставлено на поток. Новые эпизоды снимаются по 6 дней в неделю, чтобы не отставать от производственного графика, а съемочная группа может работать до 18 часов в день. Обычно одновременно участвуют 2 съемочные группы.
Любопытная особенность «дизи» — превалирование съемок на «натуре». Обычно в киноиндустрии съемки в студиях обходятся значительно дешевле. Однако в Турции подход иной: в павильонах съемки проходят только в случае особой необходимости.
И самое главное: «дизи» — почти никогда не бывают заготовками и редко снимаются сразу целым сезоном. Дело в том, что турецкий рынок сериалов —
«Дизи» являются самым популярным форматом на турецком телевидении — 62,5% эфирного времени в прайм-тайм отведено именно под мелодрамы.
Индустрия «дизи»: сколько стоит производство и какой доход они приносят
Турецкие сериалы продают для показа в 140 других стран мира. По
Как
Сегодня в Турции около 45 продюсерских компаний и 150 действующих кинорежиссеров. Стоимость производства сериала может варьироваться от $ 78 000 до $ 520 000 (для самых известных).
С 2018 по 2021 годы Турция на одном только производстве оригинальных шоу для Netflix заработала более $ 50 млн. При этом развивается и собственный внутренний рынок — в стране активно развиваются и собственные стриминговые платформы: Tabii, BluTv, Exxen, Gain, Puhu TV, Turkcell TV.
Согласно
Экспорт телесериалов приносит Турции не только доходы в иностранной валюте, но и приток иностранных туристов. Оказывается, интерес к сериалам повышает интерес к тем локациям в стране, которые традиционно не считаются популярными курортами. Люди едут на экскурсии по местам съемок любимых «дизи» и готовы тратить на это деньги. Через сериалы рекламируются история и культурные ценности Турции. Это приводит к увеличению экспорта услуг и товаров.
И немного рекомендаций: ТОП турецких «дизи» на VOKA
|
Свежие газеты
Архив (Разное)