«Цены стали выше, но продажи все равно растут». Что происходит на авторынке в Беларуси в 2023 году?

Источник материала: ProBusiness



Сергей Самойло. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Последние 3 года были непростыми для авторынка в Беларуси — он трансформировался и подстраивался под влияние множества внешних обстоятельств. В 2022 году продажи новых авто просели в 3 раза относительно уровня 2019 года. Но экономика работает циклично, поэтому за спадом всегда следует и рост. Поговорили с исполнительным директором «Атлант-М» Сергеем Самойло о том, какие тенденции сейчас наметились на авторынке в мире и Беларуси, что предлагают китайские бренды и почему продажи растут, несмотря на подъем цен.

«Раз уж купили молоток, он должен постоянно работать»

— С момента последнего интервью нашему порталу прошло больше года. Что изменилось на мировом авторынке за это время?

— Если говорить о глобальных переменах, то нельзя не отметить, что Китай вышел на экспортную позицию номер один на мировом рынке, обогнав даже Японию. Внутренний рынок Китая по итогам 2022 года — 25 млн новых авто. На нем работают около 400 компаний, производящих автомобили. Таким образом китайские автомобили теперь новый тренд в мировом автопроме, и это данность. Нельзя сказать, что это случилось внезапно. Китай можно назвать сборочным цехом для всего мира. В страну пришел большой капитал, правительство создало необходимые условия, и индустрия начала стремительное развитие.

Не так давно все привыкали к новым автомобилям из Южной Кореи, а сейчас Kia и Hyundai бренды, которые нравятся покупателям; чуть ранее — в конце 80-х — аналогичная история была с японскими брендами. Такой путь пройдут и китайские автомобили. К слову, самым крупным по объемам производимых машин китайский автопром стал еще в 2009 году.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Можно ли сейчас утверждать, что китайские бренды лидируют на рынке Беларуси?

— Следуя мировому тренду, в Беларуси происходит логичное замещение ушедших брендов.

Сложилась ситуация, когда компании вложили десятки миллионов долларов в здания и сооружения, квалификацию персонала и оборудование, но внезапно столкнулись с односторонним отказом от выполнения обязательств. Разумеется, им нужно эффективно эксплуатировать все это. Раз уж купили молоток, то он должен постоянно работать. Теперь обращают внимание на другие бренды, которые доступны сейчас на белорусском рынке, — т.е. на китайские.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Сегодня Geely занимает примерно 70% от общего объема наших продаж автомобилей. К тому же из Китая идет внушительный поток параллельного импорта.

Сегодня китайский автопром просто огромен: повторюсь, примерно 400 различных компаний, а в Беларуси для сравнения всего 25. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сейчас на нашем рынке китайские авто занимают лидирующие позиции.

«Мировой рынок в состоянии дефицита авто, поэтому цены ожидаемо растут»

— Год назад Вы говорили, что авторынок проходит «период турбулентности». Можно ли сказать, что теперь «Атлант-М» адаптировалась к изменениям?

— Процесс адаптации и развития постоянно продолжается. Даже если мы заключили контракты с некоторыми новыми для нашего авторынка брендами, то это не значит, что теперь бизнес налажен и нужно остановиться. Есть очень много факторов, которые требуют постоянного внимания: логистика, послепродажное обслуживание, финансирование, сервис и прочее. Это большой объем вопросов, который за один день не решается.

Хотя все же некоторые важные задачи были закрыты. Например, недавно мы подписали контракт с Exeed. Сейчас отлаживаем процесс взаимодействия с этим поставщиком.

Также мы сняли все вопросы по каналам поставок запчастей для парка автомобилей наших клиентов.

«Атлант-М» также недавно подписал дистрибьюторский контракт с JETOUR — полагаю, в начале августа у нас будет полноценный запуск. Также наладились ритмичные официальные поставки новых Volkswagen, возвращение MAZDA, стартовали продажи новых пикапа JAC T8 Pro и кроссовера Geely Monjaro. Кроме этого, мы запустили новое направление — поставки китайских электромобилей на рынок Республики Беларусь. Первые автомобили уже нашли своих клиентов. Здесь играет свою роль нулевая ставка по НДС.



Фото предоставлено компанией «Атлант-М»

— В каких направлениях компания больше всего активизировала работу?

— Если говорить об альтернативных источниках поставок, то мы стараемся поддерживать их на уровне прошлых лет, хотя объемы нельзя сравнивать. Это касается автомобильных марок Mazda, Kia, Ford, Land Rover, Jaguar и других наших брендов. Если у клиентов есть на них запрос, то мы стараемся все привезти и обеспечить. Да, условия уже не такие, как были раньше, но сейчас мировой рынок находится в состоянии дефицита автомобилей, поэтому цены ожидаемо растут — не только в Беларуси, но и во всем мире.

В некоторых сегментах мы увеличили объемы продаж автомобилей с пробегом. Появилась относительно новая функция Trade-Up — обмен подержанного авто на другой авто с пробегом. Т.е. человек может привезти свое авто и обменять его на что-то другое, модель поновее.

Определенно можно констатировать, что логистика стала сложнее из-за перехода с моря на железную дорогу, но ситуация постепенно улучшается. Сейчас цены на перевозки контейнеров по железной дороге не такие высокие, как во времена Covid-19. Плюс Российская Федерация начала серьезно вкладываться в развитие своей логистической инфраструктуры. Раньше поезда шли 45 дней, а сегодня некоторые доходят за 16. Пока наших мощностей хватает, а на складах временного хранения находится достаточное число автомобилей.



Сергей Самойло. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Появление функции Trade-Up говорит о высоком спросе на авто с пробегом в Беларуси?

— В прошлом году большинство подержанных автомобилей продавались на рынок Российской Федерации. Стоит сказать откровенно, что российский потребитель не интересуется сегментом недорогих автомобилей. Поэтому многие люди на волне спроса старались выгодно продать свои машины и заменить их либо на европейские, которые они сами или через посредников привозили в Беларусь, либо посредством отложенного спроса на Geely.

Важный фактор, который влияет на объемы продаж, — колебания курсов валют в России. В последнее время доллар там дорожает, поэтому у нас стало меньше российских покупателей, но когда курс стабилизируется, спрос снова вырастет.



Сергей Самойло. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

«У многих есть ощущение, что автомобиль не должен быть дорогим»

— Как изменилась динамика продаж? Есть ли изменения в поведении потребителей?

— Если сравнивать уровень продаж в мае 2022 и 2023 годов, то в этом году мы увеличили объем на 1184 автомобиля. Лучшим годом с точки зрения продаж был 2019-ый, когда продали порядка 65 тысяч машин (по данным БАА за 2019 год — прим. «Про бизнес»). В 2020 и 2021 годах у нас были существенные ограничения, поэтому продажи упали до 38 тысяч. В 2022 году мы рассчитывали на продажи примерно на 40 тысяч авто. Но в итоге удалось реализовать только 17−20 тысяч из-за внезапного изменения ситуации в мире. Думаю, что в 2023 году мы выйдем на объем продаж в 22 тысячи авто.

Свою роль сыграла проблема дефицита моделей от различных марок. В период с января по февраль 2023 года в статистику наших продаж попадало только 35 моделей легковых авто, а в мае их уже 45. Уровень 2019 года — это ориентир, к которому будет двигаться белорусский рынок.

И предпосылки к этому есть — в Беларуси за год сформировалась четкая тенденция отложенного спроса. Например, если в семье было два автомобиля, то в 2022 году люди продавали один из них. А сейчас многие думают, как восполнить этот пробел. Тут встает появляется новый вызов — касающийся покупательской способности населения и бизнеса.

Если говорить о дефиците новых автомобилей, то здесь стоит уточнить о каких классах машин идет речь. Если о массовых сегментах А и В, то по ним заслуживающих внимания предложений по факту нет. Более дорогие автомобили одним двумя классами выше на рынке присутствуют, но там уже встает вопрос цен.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— По вашим оценкам, как дальше могут меняться цены на автомобили в Беларуси?

— На нашем рынке больше всего востребованы автомобили класса B в ценовом диапазоне $ 15−20 тысяч. Но сказать, что будет с ценообразованием, когда такие авто появятся у нас в достаточном количестве, — невозможно. С 2019 года с учетом инфляции доллара автомобили подорожали достаточно серьезно. Стоимость закупки растет по всему миру. Поэтому и в Беларуси рост цен — вполне понятен.

У многих есть ощущение, что автомобиль не должен быть дорогим. Там всего 4 колеса, руль и пару деталей. Но это уже давно не соответствует запросам потребителя. Сначала мы хотели кондиционер, потом хорошую мультимедиа-систему, потом полную безопасность в виде фронтальных, боковых и головных подушек, а сейчас — хорошую навигацию и оценку приборов. И это все производители начинают предоставлять.

Недавно читал исследование, где посчитали, что в Boeing 200 тысяч строк кода для всех операций с самолетом, а в современных автомобилях это число нужно умножить минимум на 100. Теперь примерно 40% от стоимости производства автомобиля приходится именно на ПО. В какой-то момент экономика просто сказала, что удерживать цены уже невозможно, поэтому сейчас имеем то, что имеем.

К тому же, на продажи влияет та трансформация, которая происходит в области законодательства по финансированию. Решить его, можно активным развитием инструментов финансового сервиса, когда покупателю нового автомобиля, нет необходимости выплачивать всю стоимость автомобиля сразу. Это и кредиты, и набирающий в последнее время популярность лизинг. Здесь стоит отметить, что в подобных инструментах заинтересованы не только продавцы новых авто, а и сами финансовые структуры.

Сейчас людям стало сложнее использовать финансовые инструменты — лизинг или кредит. Это тоже тормозит процессы продаж, хотя в лучшие времена 75% наших сделок финансировались через эти инструменты.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Как сейчас выстраивается работа сервисов гарантийного и послепродажного обслуживания в компании?

— Сейчас мы обеспечиваем полное обслуживание всех наших брендов и можно сказать, когда к нам придут новые игроки мы будем работать над расширением дилерской сети, которая возьмет на себя не только послепродажное и гарантийное обслуживание, но в первую очередь будет представлять комплексный интерес для брендов. Вообще так было всегда, и неважно китайский это производитель или европейский.

Я уже давно в этом бизнесе и помню, как у нас развивался Volkswagen. Изначально лидером на нашем рынке был Ford, они первыми открыли здесь свое представительство. Автомобили Volkswagen в Беларусь тоже поставлялись, но они занимали 3−4 место на рынке. Как только появилось представительство, объемы поставок сразу увеличились, потому что у людей теперь была возможность куда-то прийти, чтобы обслуживаться официально. Мы привыкли к европейскими автомобилями, мы привыкли, что все вопросы по сервису решаются. Такой же путь пройдут и новые китайские бренды, которые появятся на нашем рынке. Хотя, например, с китайскими брендами, поставленными неофициально, все сложнее и это очень серьезный вызов как для поставщиков, так и для китайских автопроизводителей, так и для автомобильной отрасли Беларуси в целом. Сюда же можно отнести проблему наличия квалифицированного персонала, который способен качественно обслуживать неизвестные ранее марки.

— Как лично Вы видите перспективы развития авторынка в ближайшие годы?

— Сегодня 70% нашего рынка — это монорынок, который занимает Geely. Оставшиеся 30% приходятся на всех остальных производителей. Думаю, что новые китайские бренды постепенно изменят ситуацию.

Китайские бренды будут стремиться предлагать более привлекательные варианты. Это касается не только цены, но и продукта. Разумеется, российский рынок тоже будет оказывать влияние. Та же Lada некоторое время суммарно держала 30% от рынка, но потом произошел период адаптации, и они стали эту долю терять. Так работает конкуренция, потому что у разных людей разные понятия о привлекательности автомобилей.

Я уверен, что в ближайшие 5 лет именно китайские автомобили смогут переформатировать наш рынок и мы быстро привыкнем к новым брендам на улицах города. Потенциал рынка есть, отложенный спрос уже начал проявлятся.



