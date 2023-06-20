О чем пишут мировые СМИ: поиски «Титана» и договор ООН о защите морской фауны и флоры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Береговая охрана США задействует «все доступные» ресурсы для поисков подводного аппарата «Титан», доставлявшего туристов к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Связь с ним пропала через 1 час 45 минут после погружения, сообщает The Guardian . На борту аппарата находились пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Запас кислорода рассчитан на 96 часов, при этом неизвестно, остается ли «Титан» на глубине или смог подняться на поверхность. Канадский исследовательский ледокол Polar Prince будет искать аппарат на воде, а самолет P8 Poseidon – с воздуха. К месту поисков также доставят беспилотный подводный аппарат, способный погружаться на глубину до 6000 метров.

Члены ООН приняли первый в истории договор о защите морской флоры и фауны в открытом море. При этом присутствовали делегаты из 193 стран-участниц, сообщает ABC News . До настоящего момента только 1% территории океанских акваторий находился под защитой. Заключение подобного договора обсуждалось в течение последних 20 лет. Но только в марте 2023 года делегаты межправительственной конференции, учрежденной Генеральной Ассамблеей ООН, согласовали документ, который затем прошел юридическую проверку и был переведен на шесть официальных языков ООН. Его подпишут 20 сентября, и он вступит в силу, как только его ратифицируют 60 стран.

В Казахстане расширят меры по защите прав потребителей. Так, предполагается ввести институт Омбудсмена, сообщает «Казахстанская правда» . Он станет главным координатором по урегулированию проблем и жалоб от граждан. При этом алгоритм рассмотрения жалоб планируют максимально упростить. Кроме того, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов призвал реализовать дополнительные меры по стимулированию бизнеса, чтобы повысить качество предоставляемых населению товаров и услуг.

Участники 15-й Белорусской антарктической экспедиции реализовали семь научных программ, рассказал начальник экспедиции Алексей Гайдашов. Несколько новейших научных комплексов, разработанных преимущественно в организациях Национальной академии наук, впервые прошли «обкатку, испытание и апробирование» в Антарктике, сообщает БелТА . Полярники также провели уникальный внутриконтинентальный поход, удалившись на 200 км от полевого лагеря. Ученые обследовали горный массив DSF и водрузили на его пике флаг Беларуси. Продолжительность похода заняла трое суток.