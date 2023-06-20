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О чем пишут мировые СМИ: поиски «Титана» и договор ООН о защите морской фауны и флоры
20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Береговая охрана США задействует «все доступные» ресурсы для поисков подводного аппарата «Титан», доставлявшего туристов к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Связь с ним пропала через 1 час 45 минут после погружения, сообщает
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В Казахстане расширят меры по защите прав потребителей. Так, предполагается ввести институт Омбудсмена, сообщает
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В Атлантическом океане ищут подводный аппарат с людьми, спускавшимися к обломкам «Титаника». В ООН заключили первый договор о защите фауны и флоры в открытом море.
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