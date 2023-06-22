|
СК России и Беларуси подписали заявление о сотрудничестве
22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Современные подходы в проведении экспертиз в уголовном процессе обсудили в Бресте. Там прошло пятое
Научные достижения будут использовать в расследовании преступлений о геноциде белорусского и российского народов в годы Великой Отечественной. Созданы совместные поисковые группы. Работают следователи, криминалисты, поисковики, волонтеры.
По итогам коллеги подписано заявление о сотрудничестве. Стороны договорились развивать законодательную базу, повышать оперативность расследования уголовных дел, проводить совместные семинары и конференции для обмена опытом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стороны договорились развивать законодательную базу и повышать оперативность расследования уголовных дел.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)