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СК России и Беларуси подписали заявление о сотрудничестве

22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Современные подходы в проведении экспертиз в уголовном процессе обсудили в Бресте. Там прошло пятое совместное заседание коллегий Следственных комитетов Беларуси и России, сообщает «МИР 24».

«Результаты экспертизы часто являются чуть ли не определяющим доказательством. У нас в этом плане очень хорошо налажено взаимодействие со Следственным комитетом Российской Федерации, с центром экспертных исследований Следственного комитета Российской Федерации. Благодаря нашему взаимодействию раскрыты дела об убийствах, дела о террористических актах», – заявил председатель СК Республики Беларусь Дмитрий Гора.

Научные достижения будут использовать в расследовании преступлений о геноциде белорусского и российского народов в годы Великой Отечественной. Созданы совместные поисковые группы. Работают следователи, криминалисты, поисковики, волонтеры.

«К сожалению, мы на территории России обнаруживаем захоронения, о которых мы не знали. Это еще раз говорит о фашизме, геноциде в буквальном смысле этого слова. Причем, в захоронениях, которые мы обнаруживаем, действительно, мирные люди. Есть и солдаты, воины, но и много мирных жителей: детей, стариков, женщин», – отметил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По итогам коллеги подписано заявление о сотрудничестве. Стороны договорились развивать законодательную базу, повышать оперативность расследования уголовных дел, проводить совместные семинары и конференции для обмена опытом.



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Теги: Брест
 
 
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Стороны договорились развивать законодательную базу и повышать оперативность расследования уголовных дел.
 
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