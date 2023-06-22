Благородных оленей выпустили из вольеров на волю в Беларуси для восстановления популяции

В Солигорском районе Беларуси около 40 оленей выпустили из вольеров на волю. Так в стране восстанавливают популяцию благородных животных. К работе подключилось Общество охотников и рыболовов, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Олень благородный и благодарный. Из первой партии. Иногда заглядывает в гости к егерям. Он уже год живет в лесу. Звери из второй партии только прощаются с вольером.
«Суть содержания в вольере – для передержки. Передержать, чтобы произошел отел, чтобы у оленьего потомства выработалось чувство дома. Место, на котором мы находимся, выбрано не случайно. Здесь тихая зона, так называемая «зона покоя», то есть здесь не проводится ни охота, ничего», – пояснил директор Солигорской районной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов Сергей Лахай.
Благородный почти в два раза крупнее пятнистого – массивнее рога и больше отростков, рев низкий и трубный. Маскировочные пятна только у молодняка. Этих оленей закупили в национальном парке. Построили вольер и учли все требования. Внутри просторно и много еды. В райдере зверей обязательны мел и соль.
«Чем хорош наш вольер? Тем, что здесь приближены экоусловия к реальным, в которых будут находиться эти животные. В основном вся эта территория – небольшой вольер лесфонда, он здесь находится полностью в растительности. Это позволяет им быстрее адаптироваться», – отметил начальник Солигорской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Каминский.
После семи месяцев в вольере стадо выпускают в дикую природу. Но и там за ними продолжают ухаживать специалисты. Егерская служба дежурит круглосуточно. Защищают «новоселов» от браконьеров и помогают с питанием.
«Корма заготавливаем. В связи с увеличением популяции на воле теперь больше придется. Здесь уделяли особое внимание. Вы видите, здесь заложены кормушки, вода всегда. Приходилось работать, работать и работать. Такие же кормушки у нас в соседнем лесочке есть. Они, собственно, по всем массивам стоят», – рассказал егерь Виктор Самусевич.
Расселение животных – часть проекта «Белорусский лес». За семь лет численность оленей в стране увеличили в шесть раз. Через несколько лет олени освоятся в дикой природе, дадут потомство, и популяция восстановится.