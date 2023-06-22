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Благородных оленей выпустили из вольеров на волю в Беларуси для восстановления популяции

22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Благородных оленей выпустили из вольеров на волю в Беларуси для восстановления популяции
 МТРК «Мир»

В Солигорском районе Беларуси около 40 оленей выпустили из вольеров на волю. Так в стране восстанавливают популяцию благородных животных. К работе подключилось Общество охотников и рыболовов, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Олень благородный и благодарный. Из первой партии. Иногда заглядывает в гости к егерям. Он уже год живет в лесу. Звери из второй партии только прощаются с вольером.

«Суть содержания в вольере – для передержки. Передержать, чтобы произошел отел, чтобы у оленьего потомства выработалось чувство дома. Место, на котором мы находимся, выбрано не случайно. Здесь тихая зона, так называемая «зона покоя», то есть здесь не проводится ни охота, ничего», – пояснил директор Солигорской районной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов Сергей Лахай.

Благородный почти в два раза крупнее пятнистого – массивнее рога и больше отростков, рев низкий и трубный. Маскировочные пятна только у молодняка. Этих оленей закупили в национальном парке. Построили вольер и учли все требования. Внутри просторно и много еды. В райдере зверей обязательны мел и соль.

«Чем хорош наш вольер? Тем, что здесь приближены экоусловия к реальным, в которых будут находиться эти животные. В основном вся эта территория – небольшой вольер лесфонда, он здесь находится полностью в растительности. Это позволяет им быстрее адаптироваться», – отметил начальник Солигорской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Каминский.

После семи месяцев в вольере стадо выпускают в дикую природу. Но и там за ними продолжают ухаживать специалисты. Егерская служба дежурит круглосуточно. Защищают «новоселов» от браконьеров и помогают с питанием.

«Корма заготавливаем. В связи с увеличением популяции на воле теперь больше придется. Здесь уделяли особое внимание. Вы видите, здесь заложены кормушки, вода всегда. Приходилось работать, работать и работать. Такие же кормушки у нас в соседнем лесочке есть. Они, собственно, по всем массивам стоят», – рассказал егерь Виктор Самусевич.

Расселение животных – часть проекта «Белорусский лес». За семь лет численность оленей в стране увеличили в шесть раз. Через несколько лет олени освоятся в дикой природе, дадут потомство, и популяция восстановится.



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После семи месяцев в вольере стадо выпускают в дикую природу. Но и там за ними продолжат ухаживать специалисты.
 
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