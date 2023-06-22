Благородных оленей выпустили из вольеров на волю в Беларуси для восстановления популяции

«Чем хорош наш вольер? Тем, что здесь приближены экоусловия к реальным, в которых будут находиться эти животные. В основном вся эта территория – небольшой вольер лесфонда, он здесь находится полностью в растительности. Это позволяет им быстрее адаптироваться», – отметил начальник Солигорской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Каминский.

После семи месяцев в вольере стадо выпускают в дикую природу. Но и там за ними продолжают ухаживать специалисты. Егерская служба дежурит круглосуточно. Защищают «новоселов» от браконьеров и помогают с питанием.

«Корма заготавливаем. В связи с увеличением популяции на воле теперь больше придется. Здесь уделяли особое внимание. Вы видите, здесь заложены кормушки, вода всегда. Приходилось работать, работать и работать. Такие же кормушки у нас в соседнем лесочке есть. Они, собственно, по всем массивам стоят», – рассказал егерь Виктор Самусевич.

Расселение животных – часть проекта «Белорусский лес». За семь лет численность оленей в стране увеличили в шесть раз. Через несколько лет олени освоятся в дикой природе, дадут потомство, и популяция восстановится.