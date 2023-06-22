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В летних лагерях Беларуси дети могут совместить отдых с обучением, лечением и экскурсиями
22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Побывать в лагере за границей могут и белорусские дети. Получить путевку можно в лагеря Китая, Кыргызстана, Литвы. Но в топе российские центры: «Артек» и «Орленок».
В Беларуси путевки в оздоровительные лагеря первыми получают дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также школьники из зон, которые пострадали от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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В этом году путевки получили почти 380 тысяч школьников страны. Они отдохнут от уроков и поправят здоровье за городом или недалеко от дома.
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