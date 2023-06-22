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В летних лагерях Беларуси дети могут совместить отдых с обучением, лечением и экскурсиями

22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В летних лагерях Беларуси дети могут совместить отдых с обучением, лечением и экскурсиями
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В детских лагерях Беларуси заканчивается первая смена. В этом году путевки получили почти 380 тысяч школьников страны. Они отдохнут от уроков и поправят здоровье за городом или недалеко от дома. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева расскажет обо всех вариантах.

Для белорусских школьников по всей стране открыты двери шести тысяч детских лагерей. Предлагают совместить отдых с обучением, лечением и экскурсиями по музеям и достопримечательностям страны.

Наибольший спрос на лагеря с дневным пребыванием. Такой отдых выгоден и для родителей. Большинство семей получит 90-процентную скидку на путевку.

«Активную доплату до полной стоимости осуществляют наниматели и профсоюзы. Есть те категории, которым путевка будет вообще бесплатная. Это дети-инвалиды, дети-сироты, дети из многодетных, неполных семей. Вопросу доступности уделяется повышенное внимание», – отметил замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.

Отдыхают в белорусских лагерях и дети из-за рубежа. Самые частые гости – школьники из России, Узбекистана, Кыргызстана и других стран Содружества. В самом крупном лагере страны «Зубренке» сейчас пребывают и дети из Сирии. В программе медицинское обследование, оздоровление, отдых на природе и культурные мероприятия.

Побывать в лагере за границей могут и белорусские дети. Получить путевку можно в лагеря Китая, Кыргызстана, Литвы. Но в топе российские центры: «Артек» и «Орленок».

В Беларуси путевки в оздоровительные лагеря первыми получают дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также школьники из зон, которые пострадали от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.



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В этом году путевки получили почти 380 тысяч школьников страны. Они отдохнут от уроков и поправят здоровье за городом или недалеко от дома.
 
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