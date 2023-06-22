Источник материала: ProBusiness

«В целом по компании у нас „текучка кадров“ на уровне всего 3−5%», — утверждает заместитель директора по персоналу компании PNEVMOTEH Елена Жданова. Как удалось этого добиться? Эксперт рассказала об этом на очередной встрече Клуба Про бизнес . Приводим важные тезисы выступления Елены.

В Клубе Про бизнес постоянно проходят тематические встречи, где спикеры рассказывают и объясняют актуальную и важную для предпринимателей информацию. Расписание встреч можно найти на сайте Клуба . Генеральный партнер Клуба в 2023 году — МТБанк .

Елена Жданова

Заместитель директора по персоналу компании PNEVMOTEH

Что такое корпоративная культура и зачем она нужна бизнесу

— О корпоративной культуре лучше всего говорить на примерах из практики. Но вот вам немного теории, без которой тоже никуда: «Таланты будут оставаться с вами не за „дцать“ процентов внезапной прибавки к окладу, а за возможность быть успешными во всех смыслах этого слова. И ваша с HR совместная задача — создать эту среду». Это цитата из книги Галины Подовжней «HR без стереотипов» и адресована она собственникам бизнеса.

На самом деле корпоративная культура есть у любой компании. Она может быть неуправляемой, находиться на подсознательном уровне, но она в любом случае есть.

На мой взгляд корпоративная культура — это лицо компании, ведь именно она отличает именно вашу компанию от другой. Можно скопировать что угодно: бизнес-процесс, организационную структуру, какую-то технологию изготовления или варки кофе, — но невозможно скопировать корпоративную культуру на 100%. Если мы возьмем Starbucks, в любом случае это будет Starbucks. Сделаете похожую кофейню — и все равно вы будете отличаться. Очень важно, чтобы у вас была своя отличительная черта, которая помогает видеть людям, что это та компания, о которой говорят.





Миссия компании, различная символика, бренд, логотип, мерч, традиции, правила поведения, маленькие ритуалы — все это можно отнести к корпкультуре. Например, утром прийти поздороваться кулачком — тоже часть культуры. На самом деле таких элементов много, внедрять их можно постоянно и не всегда это требует огромных денежных затрат. Однако корпоративная культура — это очень мощная сила, которая способна помочь бизнесу достигать своих целей. Она мотивирует сотрудников и помогает повысить их вовлеченность. Она помогает новым сотрудникам быстрее проходить адаптацию и может снизить «текучку кадров» в компании. Она создаст общие нормы и правила для всех работников, систематизирует бизнес-процессы и повысит эффективность работы. Она позволит сотрудникам чувствовать себя действительно частью команды.





Как реализовать корпоративную культуру: личные кейсы

Пример руководителя

Важно, чтобы в построении корпоративной культуры активно участвовал руководитель, иначе вряд ли получится что-нибудь хорошее. Когда руководителю плевать, то и сотрудники не будут вовлекаться. Поэтому важно, чтобы вы как собственники верили в то, что делаете, ценили те элементы, что есть, и показывали всем пример.

Однако в PNEVMOTEH мы пошли еще дальше — корпоративный кодекс писал не только директор. Мы привлекли к этому каждого сотрудника. На тот момент в компании было около 40 человек. Мы дали задание и каждый к четырехлетию минского офиса написал ответ на три вопроса: «Как я вижу миссию нашей компании?», «Как я вижу компанию через 5 лет?» и «Где я вижу себя через 5 лет, работая в компании?». Все эти ответы до сих пор висят на доске в нашем офисе — вот, смотрите, это наша миссия. Кроме того, они учтены в разработке корпоративного кодекса.





Не только работа, но и отдых

У нас на кухне висят фотографии с наших корпоративов и самых значимых событий компании. Для чего это нужно? Чтобы можно было во время обеда вспомнить, как это было (для тех, кто давно работает в компании) и как это может быть (для тех, кто только пришел). А количество фото постоянно увеличивается.

Знак отличия

Важно показать людям, что их ценят и принимают в общую «тусовку». Это можно делать различными способами. Мы, например, ввели значки с логотипом компании. И его не просто дарят каждому работнику, а только тем, кто отработал уже год. Это происходит, как правило, в торжественной обстановке — на корпоративе.

Забота

О сотрудниках важно заботиться даже в офисе. Мы пишем в общий чат, что на кухне появились вкусняшки разные. К примеру, зима, простуды, а мы закупили имбирь и лимон — людям приятно. Кстати, потом сотрудники начали и сами приносить что-то, чтобы угостить коллег. Скажем, один из сотрудников у нас охотник: привез дичь, которую сам приготовил.

Талисман

У нас есть очень важный член команды, в каком-то смысле талисман компании — Акула Леонидович. Это мягкая игрушка, которая выступает элементом нашей корпкультуры, который всегда с нами. Он живет в офисе и ходит с нами на все конференции.



Сотрудники PNEVMOTEH вместе с Акулой Леонидовичем на конференции «Бери и Делай».

Помимо Акулы Леонидовича, в офисе живет Панда Эдуардович. Панда просто висит на бамбуке, ее сложно снимать, мы ее не носим. Но она тоже часто играет свою роль. Например, у нас есть партнер — компания «Панда» из России. Представители приехали к нам в гости и в офисе увидели панду: сказали, что у них точно такая же, фотографировались. Были очень приятно удивлены.

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Корпоративы

С корпоративами есть один важный нюанс: нужно не просто сделать мероприятие, но и придумать для него определенную цель. Мы стараемся показать заслуги людей, перезагрузиться и отдохнуть. Кроме того, очень важно сделать что-то не для всех, а индивидуально для каждого. Так, на Новый год каждый сотрудник получил личное поздравление от директора.

Помимо больших корпоративов, у нас есть «пневмопати» — это вечера пятницы, когда после работы мы можем задержаться и поиграть в настольные игры, заказать пиццу, посмотреть какой-то фильм.

Работа с родственниками

У каждого сотрудника есть родственники, которые им дороги. Для нас они тоже дороги. К примеру, на корпоративное мероприятие мы всегда приглашаем всех со второй половиной. Есть традиция посылать родственникам сотрудников благодарственные письма. Каждый год мы отправляем такие письма родным лучших сотрудников, которые действительно показали крутой результат. Мы не просто пишем «спасибо», мы отмечаем за что это «спасибо».

У нас есть сотрудник, который сказал: «Меня в жизни никогда нигде не отмечали, ни в школе, ни в ВУЗе, а тут пришло письмо с работы. Родители были в приятном шоке».

Иногда нам даже приходят ответные письма от родителей сотрудников. Это очень ценно.



