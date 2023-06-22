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Минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне в Беларуси

22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Погибших в годы Великой Отечественной войны вспомнили в Беларуси. Каждый третий житель республики так и не вернулся с фронтов Великой Отечественной. Памяти павших героев каждый год 22 июня в республике объявляется Всебелорусская минута молчания, передает «МИР 24».

В Беларуси в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны вспоминают погибших. В той страшной войне более 11,5 тысячи белорусских городов и сел пострадали от нацистских варваров, свыше 216 деревень сожжены фашистами дотла и не восстановлены по сей день. Беларусь помнит всех, кто погиб от зверств фашизма в самой страшной войне в истории человечества, кто ценой своей жизни выстоял и разгромил врага во имя мирного будущего для ныне живущих.



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В страшной войне более 11,5 тысячи белорусских городов и сел пострадали от нацистских варваров, свыше 216 деревень сожжены фашистами дотла и не восстановлены по сей...
 
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