Минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погибших в годы Великой Отечественной войны вспомнили в Беларуси. Каждый третий житель республики так и не вернулся с фронтов Великой Отечественной. Памяти павших героев каждый год 22 июня в республике объявляется Всебелорусская минута молчания, передает «МИР 24».



В Беларуси в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны вспоминают погибших. В той страшной войне более 11,5 тысячи белорусских городов и сел пострадали от нацистских варваров, свыше 216 деревень сожжены фашистами дотла и не восстановлены по сей день. Беларусь помнит всех, кто погиб от зверств фашизма в самой страшной войне в истории человечества, кто ценой своей жизни выстоял и разгромил врага во имя мирного будущего для ныне живущих.