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Минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне в Беларуси
22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Погибших в годы Великой Отечественной войны вспомнили в Беларуси. Каждый третий житель республики так и не вернулся с фронтов Великой Отечественной. Памяти павших героев каждый год 22 июня в республике объявляется Всебелорусская минута молчания, передает «МИР 24».
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