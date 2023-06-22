Книгу о преступлениях фашистов против народов СССР представили в Брестской крепости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вадим Якубенок/БелТА/ТАСС

Памятные мероприятия проходят в Беларуси по случаю 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Тысячи людей приехали в Брестскую крепость почтить минутой молчания память павших, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская. Начало Великой Отечественной войны

Воспоминания очевидцев

Лариса Кругова из Москвы в Брестскую крепость приехала с внучками. Читают надписи на мемориальных плитах и долго молчат у Вечного огня. В местных музеях женщина надеется найти фронтовые фотографии своего деда. Во время Великой Отечественной он воевал в Беларуси. Дошел до Берлина.

«У него было семеро детей. Мы думали, может, у кого-нибудь из родственников останется фотография с наградами в кителе. Я его хорошо помню, потому что он на Дни Победы всегда его надевал. Где-то затерялась эта фотография, мы хотели ее для Бессмертного полка сделать, отредактировать и ходить с этой фотографией, но не нашли», – поделилась Лариса Кругова.

Тысячи жителей Бреста и туристов пришли к мемориалу еще ночью. А ровно в четыре утра спустили венки на воду Западного Буга, возложили цветы к монументу и почтили минутой молчания память тех, кто погиб в первые часы войны.

«Грусть и волнение, гордость за то, что мы помним. Слезы на глаза наворачиваются. Очень трепетно и волнующе, очень хорошее мероприятие», – поделилась жительница Минска Ольга Юркевич.

«Это непередаваемые эмоции. Конечно, мурашки по телу идут, атмосфера места, история наша. У меня дед воевал. Это очень большое для меня событие», – сказал житель Нижнего Новгорода Андрей Борисов.

Большинство защитников крепости погибло. До сих пор здесь находят захоронения. Каждый такой факт – под запись исследователей. В стране расследуют дело о геноциде белорусского народа. А сегодня в крепости презентовали книгу о преступлениях нацистов против народов СССР. Над изданием работали историки Союзного государства.

«У нас эта работа проводится на территории Российской Федерации по многим областям, которые были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. Мы многое сделали и в плане поисковой работы, и в плане архивной работы», – сказал председатель Следственного Комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

«Книга посвящена защите исторической памяти, посвящена фактам геноцида в отношении белорусского народа и народов Советского Союза, фактам, которые имеют сегодня особый резонанс в общества. Признание блокады Ленинграда геноцидом в отношении сотен тысяч жителей города на Неве», – отметил государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев.

В Брестской крепости покоятся больше тысячи человек. Многих так и не удалось опознать.