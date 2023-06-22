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Книгу о преступлениях фашистов против народов СССР представили в Брестской крепости
22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вадим Якубенок/БелТА/ТАСС
Памятные мероприятия проходят в Беларуси по случаю 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Тысячи людей приехали в Брестскую крепость почтить минутой молчания память павших, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Лариса Кругова из Москвы в Брестскую крепость приехала с внучками. Читают надписи на мемориальных плитах и долго молчат у Вечного огня. В местных музеях женщина надеется найти фронтовые фотографии своего деда. Во время Великой Отечественной он воевал в Беларуси. Дошел до Берлина.
«У него было семеро детей. Мы думали, может, у кого-нибудь из родственников останется фотография с наградами в кителе. Я его хорошо помню, потому что он на Дни Победы всегда его надевал. Где-то затерялась эта фотография, мы хотели ее для Бессмертного полка сделать, отредактировать и ходить с этой фотографией, но не нашли», – поделилась Лариса Кругова.
Тысячи жителей Бреста и туристов пришли к мемориалу еще ночью. А ровно в четыре утра спустили венки на воду Западного Буга, возложили цветы к монументу и почтили минутой молчания память тех, кто погиб в первые часы войны.
«Грусть и волнение, гордость за то, что мы помним. Слезы на глаза наворачиваются. Очень трепетно и волнующе, очень хорошее мероприятие», – поделилась жительница Минска Ольга Юркевич.
Большинство защитников крепости погибло. До сих пор здесь находят захоронения. Каждый такой факт – под запись исследователей. В стране расследуют дело о геноциде белорусского народа. А сегодня в крепости презентовали книгу о преступлениях нацистов против народов СССР. Над изданием работали историки Союзного государства.
В Брестской крепости покоятся больше тысячи человек. Многих так и не удалось опознать.
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22 июня, в День памяти и скорби, тысячи людей приехали в цитадель почтить минутой молчания память павших в первые дни Великой Отечественной войны.
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