Погода в СНГ: град в Казахстане побил посадки, засуха в Беларуси угрожает молодым деревьям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Аномально жарким и сухим будет июль в Москве . Такой прогноз дают специалисты столичного метеобюро. Сегодня в российской столице плюс 27. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Дожди поливают щедро Казахстан. На улицах много воды. На юге и юго-востоке полный пасмурный набор: гроза, ливень и град. Накануне в Алматы и Талдыкоргане градины падали стеной. На частных огородах льдинки размером с горох погубили урожай помидоров и огурцов. Осадки сбили жару, но пожарная опасность в регионе сохраняется. Также спасатели предупредили жителей о сильном ветре.

Какие группы людей больше остальных страдают от жары

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