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Погода в СНГ: град в Казахстане побил посадки, засуха в Беларуси угрожает молодым деревьям
22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Казахстан
Дожди поливают щедро Казахстан. На улицах много воды. На юге и юго-востоке полный пасмурный набор: гроза, ливень и град. Накануне в Алматы и Талдыкоргане градины падали стеной. На частных огородах льдинки размером с горох погубили урожай помидоров и огурцов. Осадки сбили жару, но пожарная опасность в регионе сохраняется. Также спасатели предупредили жителей о сильном ветре.
После осадков в Бишкек возвращается жара. Плюс 34 в столице Кыргызстана. Из-за атаки дождей на юго-западе страны в некоторых районах Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Река Нарын вышла из берегов и затопила часть территории. В зоне паводка 200 домов, 16 гектаров сельхозугодий и взлетно-посадочная полоса аэропорта. Сейчас бригады спасателей ведут работы по укреплению русла реки, привлечена спецтехника.
Беларусь
Июнь в Беларуси не хочет возвращаться в норму. В Минске жаркие плюс 26. В юго-западных областях на несколько градусов выше. Короткие осадки не принесут освежающий эффект. Из-за дефицита влаги под угрозой усыхания молодые деревья и кустарники. Министерство природных ресурсов объявило экологическую акцию «Полей дерево – сохрани ему жизнь». Специалисты призывают граждан не оставаться равнодушными и полить зеленые насаждения рядом с офисом, домом, в парках и скверах.
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