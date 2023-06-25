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Проблемы с кадрами, нюансы магазинов «для взрослых» и экспансия турецкой киноиндустрии: новости бизнеса за 19-25 июня 2023 года
25.06.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Снижение ставки рефинансирования, ситуация на авторынке и тенденции в индустрии моды. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Ставка рефинансирования
Последние 3 года были непростыми для авторынка в Беларуси — он трансформировался и подстраивался под влияние множества внешних обстоятельств. В 2022 году продажи новых авто просели в 3 раза относительно уровня 2019 года. Но экономика работает циклично, поэтому за спадом всегда следует и рост.
Четыре года назад «Про бизнес» рассказывал об Ольге Якушевой, которая всегда мечтала стать стилистом, но сначала получила профессию финансиста. Потом она все-таки реализовала детскую мечту: организовала школу стиля, занимается шопинг-сопровождением и имидж-съемками. Эксперт говорит, что индустрия моды сильно изменилась за последнее время, поэтому мы
Полезное для бизнеса
Нехватка квалифицированных специалистов в отельной сфере, текучка кадров, недостаточная цифровизация отрасли — все это становится серьезной угрозой для развития гостиничного бизнеса и влияет на удовлетворенность гостей. О том, как отелям привлечь специалистов и наладить работу в команде,
«В целом по компании у нас „текучка кадров“ на уровне всего 3−5%», — утверждает заместитель директора по персоналу компании PNEVMOTEH Елена Жданова. Как удалось этого добиться? Эксперт
Истории бизнеса
В нашей стране индустрия секс-шопов многими воспринимается как специфический бизнес, а между тем, согласно исследованиям, в течение следующих 7 лет мировый рынок в этом сегменте вырастет на 100% и по финансовому объему опередит ВВП Беларуси. «Про бизнес»
Сегодня экотуризм в Беларуси переживает бум популярности и уже давно стоит в одном ряду с более традиционным агроэкотуризмом и культурно-познавательными путешествиями. Несмотря на это, индустрия все еще испытывает недостаток в информации об интересных экологических маршрутах и навигации по ним. Аспирантка истфака Белорусского государственного университета Светлана Долюк вместе с командой из 10 человек предлагает свое решение — агрегатор экотроп Беларуси BY guide, где каждый желающий может предложить или выбрать интересный маршрут для путешествия. «Про бизнес»
Необычное для бизнеса
«Дизи» (dizi — по-турецки «сериал») — так называются турецкие многосерийные мелодрамы, которые в последние несколько лет стали хитами в мировой киноиндустрии. На данный момент Турция занимает второе место в мире после США по доходам от продажи сериалов. И таких впечатляющих показателей удалось достичь всего за считанные годы.
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Проблемы с кадрами, нюансы магазинов «для взрослых» и экспансия турецкой киноиндустрии: новости бизнеса за 19-25 июня 2023 года
Снижение ставки рефинансирования, ситуация на авторынке и тенденции в индустрии моды. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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