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Проблемы с кадрами, нюансы магазинов «для взрослых» и экспансия турецкой киноиндустрии: новости бизнеса за 19-25 июня 2023 года

25.06.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Проблемы с кадрами, нюансы магазинов «для взрослых» и экспансия турецкой киноиндустрии: новости бизнеса за 19-25 июня 2023 года

Снижение ставки рефинансирования, ситуация на авторынке и тенденции в индустрии моды. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Ставка рефинансирования снижается с 28 июня 2023 года.

Последние 3 года были непростыми для авторынка в Беларуси — он трансформировался и подстраивался под влияние множества внешних обстоятельств. В 2022 году продажи новых авто просели в 3 раза относительно уровня 2019 года. Но экономика работает циклично, поэтому за спадом всегда следует и рост. Поговорили с исполнительным директором «Атлант-М» Сергеем Самойло о том, какие тенденции сейчас наметились на авторынке в мире и Беларуси, что предлагают китайские бренды и почему продажи растут, несмотря на подъем цен.

Четыре года назад «Про бизнес» рассказывал об Ольге Якушевой, которая всегда мечтала стать стилистом, но сначала получила профессию финансиста. Потом она все-таки реализовала детскую мечту: организовала школу стиля, занимается шопинг-сопровождением и имидж-съемками. Эксперт говорит, что индустрия моды сильно изменилась за последнее время, поэтому мы попросили ее рассказать о том, что произошло и как это влияет на бизнес.

Полезное для бизнеса

Нехватка квалифицированных специалистов в отельной сфере, текучка кадров, недостаточная цифровизация отрасли — все это становится серьезной угрозой для развития гостиничного бизнеса и влияет на удовлетворенность гостей. О том, как отелям привлечь специалистов и наладить работу в команде, рассказал директор по развитию сервиса для управления отелем TeamJet Тимофей Крышка.

«В целом по компании у нас „текучка кадров“ на уровне всего 3−5%», — утверждает заместитель директора по персоналу компании PNEVMOTEH Елена Жданова. Как удалось этого добиться? Эксперт рассказала об этом на очередной встрече Клуба Про бизнес.

Истории бизнеса

В нашей стране индустрия секс-шопов многими воспринимается как специфический бизнес, а между тем, согласно исследованиям, в течение следующих 7 лет мировый рынок в этом сегменте вырастет на 100% и по финансовому объему опередит ВВП Беларуси. «Про бизнес» решил выяснить особенности отечественного рынка для взрослых и пообщался с основателем сети магазинов «Intimshop» Андреем Уласевичем. Узнали у предпринимателя, как он пришел в индустрию, что об этом думают окружающие и почему сексуальное мышление белорусов не позволяет создать крупную сеть секс-шопов по всей стране.

Сегодня экотуризм в Беларуси переживает бум популярности и уже давно стоит в одном ряду с более традиционным агроэкотуризмом и культурно-познавательными путешествиями. Несмотря на это, индустрия все еще испытывает недостаток в информации об интересных экологических маршрутах и навигации по ним. Аспирантка истфака Белорусского государственного университета Светлана Долюк вместе с командой из 10 человек предлагает свое решение — агрегатор экотроп Беларуси BY guide, где каждый желающий может предложить или выбрать интересный маршрут для путешествия. «Про бизнес» поговорил с предпринимательницей о путешествиях, источниках вдохновения, сложной работе над проектом и о том, каково мотивировать команду без монетизации.

Необычное для бизнеса

«Дизи» (dizi — по-турецки «сериал») — так называются турецкие многосерийные мелодрамы, которые в последние несколько лет стали хитами в мировой киноиндустрии. На данный момент Турция занимает второе место в мире после США по доходам от продажи сериалов. И таких впечатляющих показателей удалось достичь всего за считанные годы. Решили разобраться, в чем секрет феноменального роста индустрии и как он сказывается на экономике Турции.

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Теги: Минск
 
 
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Снижение ставки рефинансирования, ситуация на авторынке и тенденции в индустрии моды. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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