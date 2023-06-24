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Фестиваль «Истоки. Шаг к Олимпу» прошел в белорусском городе Глубокое
24.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фестиваль «Истоки. Шаг к Олимпу» проходит в городе Глубокое Витебской области Беларуси. Это место славится не только спортивными площадками, но и своим историко-культурным наследием. Участники посетили собор Рождества Пресвятой Богородицы, передает «МИР 24».
Святыня уникальна. Она несколько раз меняла свой формат. Была православным, католическим и снова православным храмом. Также участники фестиваля посетили спортивную школу.
Дети и подростки устроили праздничный флешмоб и запустили в небо символичного мишку с шариками.
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Участники посетили собор Рождества Пресвятой Богородицы и спортивную школу.
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