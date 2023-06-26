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«Уходил на работу, а швея шила сумки у меня дома». История белоруса, который построил бизнес на остывших «ссобойках»
26.06.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Отучился «на банкира», но пошел работать на стройку, в потом создал производство термосумок, чтобы все могли сохранять еду теплой столько сколько нужно. Так кратко можно описать историю основателя компании «
Все началось с остывающей «ссобойки»
— По образованию я банковский работник, но по специальности не трудился ни дня.
Я подумал, что проблема холодных обедов есть у многих.Открыл ИП, дал рекламу в газету — и мне начали звонить покупатели: в основном рабочие заводов. Продавал я контейнеры примерно по $ 20.
«Уходил на работу, а сестра друга шила сумки у меня дома»
Спрос был — и одному стало тяжело. Я купил швейную машинку, поставил у себя в комнате. Днем, когда я уходил на стройку, ко мне приходила швея, сестра моего друга, и целый день шила эти сумки. На то, что получалось тогда, я без смеха сейчас не могу смотреть.
Для старта наш процесс был подходящим, но долго жить среди сумок и материалов невозможно. Через пару месяцев я снял небольшую комнату на заводе, докупил несколько машинок и нанял профессиональных швей. Мы стали делать модели поинтересней, появились новые клиенты, но никаких массовых продаж не было. Понемногу я стал разбираться в производстве.
Около полугода я параллельно работал на стройке. Но после трудового дня на развитие бизнеса уже не было сил. В итоге все делалось очень медленно. И я решил полностью сосредоточиться на проекте.
С нашими сумками я обошел много магазинов — универмагов, хозяйственных. Почти год их никто не хотел брать — наши товары были новыми и необычными. Но мы продолжали работать и предлагать их магазинам.
Как-то мне позвонили из пиццерии. Эта сеть первой в Минске стала делать доставку и возила пиццы в одеялах: никаких термосумок тогда на рынке не было. Я подумал, что можно делать термосумки для доставки. Мы изготовили образец — и пиццерия заказала несколько штук. Так в 2008 году появился первый заказчик-юрлицо. Самое интересное, что он нашел нас после выхода статьи в газете.
Для чего и кому нужны термосумки
После этого мы поняли, что наша «целевка» намного шире, чем мы себе представляли. Термосумки нужны многим и для разных функций:
1. Курьеры. Сейчас это основное наше направление. Мы производим около 30 видов — складные сумки и рюкзаки разных размеров и форм. В этих моделях специальные непротекаемые швы, магнитные застежки. Недавно добавили индукционный бесконтактный подогрев — в термосумке расположен диск, который нагревается от специальной базы, и когда курьер везет еду, этот диск подогревает блюдо прямо в процессе.
Мы полностью оцифровали процесс доставки — добавили в сумки модуль подключения к интернету и спутниковому мониторингу. В режиме онлайн на карте можно видеть путь курьера, место, где он находится. Встроенный термодатчик позволяет отслеживать температуру сумки. Также в термосумке есть зарядное для мобильного. Наша продукция высокотехнологичная и сейчас просто напичкана электроникой.
2. Ссобойки. Мы делаем модели сумок на разное количество литров — 3, 5, 7, 9.
3. Пикники, дача. Для больших компаний у нас есть термосумки вместимостью 15−25 литров, они держат холод до 2 суток.
4. Грузоперевозки. К нам стали обращаться и грузоперевозчики — допустим, человек едет в рейс, и ему нужно, чтобы еда в дороге не испортилась.
5. Аптеки также стали нашими клиентами — если люди пользуются лекарственными средствами, которые постоянно нужно держать в холоде, они приобретают себе сумку небольшого размера.
Для того, чтобы диверсифицировать ассортимент и не зависеть от сезонности продаж, мы разработали товары для туризма, охоты и рыбалки — жилеты, рюкзаки, чехлы для ружей и удочек. Есть детский ассортимент, товары для животных, органайзеры для автомобилей. Зимой отшивали тюбинги для катания с горок.
«Сосредоточились на В2В-клиентах»
Первое время, когда магазины стали брать у нас продукцию на реализацию, мы были просто счастливы. Но постепенно поняли, что это так себе история — надо за свои деньги все отшить, отдать и ждать, пока товар продадут, а нам вернут деньги (часто с отсрочкой). Это длинный путь, для которого нужно много «оборотки», чтобы постоянно поддерживать ассортимент.
Поэтому мы сосредоточились на В2В-клиентах. Например, нам заказывают брендированные сумки для документов и ноутбуков, а один завод берет чехлы для приборов.
Сейчас у нас работают 10 человек — это полноценное производство: конструктор, закройщик, швеи, фурнитурщик, менеджер по продажам.
Я сам совмещаю 6−7 профессий: в оборудованной комнате фотографирую наш ассортимент и выкладываю на сайт, пишу тексты описания. На мне также наем персонала и выстраивание стратегии компании. Также я сам запускаю рекламные кампании в Google и Яндекс. Делегирование — точно не моя сильная сторона, этому еще нужно учиться.
А еще я сам разрабатываю и собираю диски, которые мы производим. Это уникальная технология, такого особо никто не делает. Пришлось разобраться в катушках индуктивности, контроллерах питания, трекерах и так далее.
Как автоматизация заменяет нам большой штат сотрудников
Как мы обходимся такой небольшой командой? Несколько лет назад такие же предприниматели, как я, на встрече
С помощью CRM-системы мы закрываем многие задачи:
«Копирование чужого — путь в никуда»
Не могу сказать, что наш рынок высокорентабельный. У «швейки» средняя маржинальность 20−25%. Сильно поднимать цены мы не можем — нам «дышит в спину» Китай, каждый год обновляя ассортимент. Рынок просто завален дешевыми китайскими вещами.
Первое время мне казалось, что нормально взять за основу модель какого-то бренда и попробовать продавать ее дешевле. Но это путь в никуда. Поэтому сейчас сосредоточились на том, чтобы создавать такой продукт, которого ни у кого нет.
Кстати, мы хорошо пережили пандемию. Как раз перед ней я ходил на разные курсы и тренинги и решил диверсифицировать ассортимент. У нас было много точек крепления к рынку. И если какое-то направление проваливалось, остальные нас поддерживали. Тогда в рост пошла доставка (у нас стали покупать сумки для курьеров) и туристические вещи — люди стали много выезжать за город.
«Пока российский рынок в приоритете»
Одно время мы сотрудничали с маркетплейсами, но ушли оттуда и запустили собственный розничный интернет-магазин. Сейчас мы работаем с заказчиками из Беларуси, России, Казахстана — во всех этих странах есть наши сайты на местных доменах. Ориентируемся на крупные компании, которые делают доставку продуктов своим клиентам.
Пока российский рынок у нас в приоритете — он рядом и необъятный: там много пиццерий и служб быстрого питания. Недавно у них отменили НДС для общепита — и рынок доставки стал расти.
Для сравнения: в Минске средняя пиццерия может заказать 3−5 сумок за раз, на все ее филиалы нужно 70 сумок, которые они обновляют раз в 2 года. А в России, скажем, только «Додо Пицца» — это 700+ пиццерий и на каждую нужно по 6 сумок. В российском Burger King — около 800 ресторанов. Так что сейчас мы полностью нацелены на B2B-сегмент — там объемы. К тому же такой продукции, как у нас, на российском рынке нет.
Дальше у нас в планах старт работы со всеми крупными российскими сетями, а также более масштабный выход на рынок Казахстана. Кроме того, мы готовимся открыть производство в Евросоюзе в 2024 году — к нам уже обратился немецкий филиал «Додо Пиццы». Ну, а главная цель — чтобы с нашими термосумками ходили курьеры во всем мире.
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«Уходил на работу, а швея шила сумки у меня дома». История белоруса, который построил бизнес на остывших «ссобойках»
Отучился «на банкира», но пошел работать на стройку, в потом создал производство термосумок, чтобы все могли сохранять еду теплой столько сколько нужно. Так кратко...
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