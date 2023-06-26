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Из Москвы в Минск на электрическом «Москвиче»: журналисты «МИРа» выяснили плюсы и минусы электрокаров в большом путешествии
26.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск на электрическом «Москвиче»: журналисты «МИРа» выяснили плюсы и минусы электрокаров в большом путешествии" height="100%" width="670">
Москва первой из российских городов пересадила пассажиров автобусов на электробусы. Экологически чистый транспорт – один из приоритетов. Мы решили проверить, насколько удобно передвигаться по городу и не только по нему на «электричке». Путешествие из Минска в Москву на машине будущего совершил главный оператор телеканала «МИР» Дмитрий Ходаковский.
«Доехать до Минска на бензиновом автомобиле не проблема, а вот прокатиться на машине с электротягой, прочувствовать: каково оно, будущее? Вот это как минимум интересно!» – отметил Ходаковский.
Вызов бросаем электромобилю
Ближайшее от Москвы место зарядки в Вязьме. Это 235 километров. Гасим монитор, выключаем кондиционер. Экономим аккумулятор. Если поедем в прохладе, до Вязьмы не дотянем. Кошмар любого владельца электрокара – дотянуть до заправки, а разъем провода не тот.
В больших городах зарядить машину можно бесплатно на общественных станциях. Но это займет часов восемь. За деньги быстрее. Нам «полный бак» обошелся в 1 100 рублей и два часа. По городу прогулялись, подарки местным жителям подарили. И снова в путь. Следующая заправка будет уже на территории Беларуси.
Рекуперация – это, когда энергия от торможения возвращается обратно в батарею. А вообще, если скорость выше 90 км/в час, аккумулятор сядет быстрее. Зимой с включенной печкой заряжаться придется еще чаще. Еще один вариант – возить с собой бензиновый генератор. Правда, путешествовать придется налегке. В багажник машины будущего больше ничего не влезет. Зато зарядиться можно в любое время и любом месте. Главное – придумать, как скоротать пару свободных часов.
Его чинили, ругали, но очень любили: в Советском Союзе «Москвич» – настоящий народный автомобиль. Его покупали на всю жизнь.
«Правда, у шефа из «Бриллиантовой руки» был 408-й, а перед нами 412-й! экспортный вариант! Красавец!» – отметил оператор «МИРа».
«В советское время на работу на машине ездили редко. Самохвалов в «Служебном романе» ездил на «Волге», и там говорили: «Это целая квартира». «Москвич» – машина для езды на дачу или в отпуск», – сказал автолюбитель, телепродюсер Тим Шевцов.
«Москвич» покорял не только советские просторы. В 1968-м на ралли Лондон-Сидней 412-й «Москвич» соревновался с Mercedes, Ford и Porsche.
У этого 412-го пробег – всего пять тысяч километров. Все родное: и краска, и резина. «Резина до сих пор имеет форму. Я сейчас выезжал, она делала «блум-блум-блум», но через 100 метров она уже едет ровно, можно летать», – поделился Тим Шевцов.
У автомобиля много фанатов. Во время съемки подошел местный житель. Оказался коллекционером. Вручную перебрал все модели «Москвичей».
До Минска еще четверть пути. Заряд снова на исходе, потому что одна из трех заправок на маршруте не работала.
«17 часов дороги, и вот оно счастье – мы доехали до Минска. Мы счастливы не потому, что доехали, а потому что сейчас будем спать», – отметил Ходаковский.
«Нам предстоит дорога домой. Надо сказать, не быстрая. Обычный автомобиль из Минска до Москвы доезжает за девять часов. Мы на машине будущего ехали – 17», – заключил Ходаковский.
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Из Москвы в Минск на электрическом «Москвиче»: журналисты «МИРа» выяснили плюсы и минусы электрокаров в большом путешествии
Из Минска в Москву на машине будущего отправился главный оператор телеканала «МИР» Дмитрий Ходаковский.
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