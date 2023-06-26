Из Москвы в Минск на электрическом «Москвиче»: журналисты «МИРа» выяснили плюсы и минусы электрокаров в большом путешествии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск на электрическом «Москвиче»: журналисты «МИРа» выяснили плюсы и минусы электрокаров в большом путешествии" height="100%" width="670">

Москва первой из российских городов пересадила пассажиров автобусов на электробусы. Экологически чистый транспорт – один из приоритетов. Мы решили проверить, насколько удобно передвигаться по городу и не только по нему на «электричке». Путешествие из Минска в Москву на машине будущего совершил главный оператор телеканала «МИР» Дмитрий Ходаковский.

«Доехать до Минска на бензиновом автомобиле не проблема, а вот прокатиться на машине с электротягой, прочувствовать: каково оно, будущее? Вот это как минимум интересно!» – отметил Ходаковский.

Вызов бросаем электромобилю «Москвич 3е» . Маршрут «Москва – Минск» построен. Этот кроссовер в России такой не один. С конвейера уже сходит Evolut I Joy. У него 163 лошадиные силы, у «Москвича» – 193. Запас хода на пять километров больше, но это по паспорту. Реальная дорога – это спуски, подъемы и заторы.

Ближайшее от Москвы место зарядки в Вязьме. Это 235 километров. Гасим монитор, выключаем кондиционер. Экономим аккумулятор. Если поедем в прохладе, до Вязьмы не дотянем. Кошмар любого владельца электрокара – дотянуть до заправки, а разъем провода не тот.

В больших городах зарядить машину можно бесплатно на общественных станциях. Но это займет часов восемь. За деньги быстрее. Нам «полный бак» обошелся в 1 100 рублей и два часа. По городу прогулялись, подарки местным жителям подарили. И снова в путь. Следующая заправка будет уже на территории Беларуси.