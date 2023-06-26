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Путин поблагодарил Лукашенко за переговоры с руководством «Вагнера»
26.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко еще раз пообщались по телефону вечером, 24 июня.
В телефоном разговоре Лукашенко подробно проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент России поддержал и поблагодарил своего коллегу за проделанную работу, сообщает пресс-служба белорусского президента.
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Президенты России и Беларуси еще раз пообщались по телефону вечером, 24 июня.
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