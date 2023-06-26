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Лунинецкий район Беларуси: как местные жители выращивают клубнику и добывают полезные ископаемые?

26.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лунинецкий район Беларуси: как местные жители выращивают клубнику и добывают полезные ископаемые?
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

Лунинецкий район Беларуси расположен на востоке Брестской области. Здесь живут чуть более 60 тысяч человек. Край знаменит богатыми урожаями клубники и добычей полезных ископаемых. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович узнала подробности.

В этом выпуске программы «Евразия. Регионы» вы узнаете:

  • В чем секреты ягодного бизнеса, передающиеся из поколения в поколение?
  • Какой из местных сортов клубники – самый сладкий?
  • В чем уникальность производимого здесь биойогурта?
  • И как добывается сырье для щебня?


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О секретах ягодного бизнеса и не только рассказываем в программе «Евразия. Регионы».
 
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