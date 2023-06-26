Лунинецкий район Беларуси: как местные жители выращивают клубнику и добывают полезные ископаемые?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лунинецкий район Беларуси расположен на востоке Брестской области. Здесь живут чуть более 60 тысяч человек. Край знаменит богатыми урожаями клубники и добычей полезных ископаемых. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович узнала подробности.

В этом выпуске программы «Евразия. Регионы» вы узнаете: