Быстро, просто и доступно. Как почтоматы помогают бизнесу в сфере е-commerce в доставке товаров

Источник материала: ProBusiness





В Европе сервисы доставки через почтоматы уже давно получили большую популярность среди бизнеса и простых пользователей. В Беларуси же почтоматы пока только начинают набирать популярность, хотя спрос на такой сервис уже явно есть.

Узнали, чем привлекательна доставка через почтоматы для обывателя, у одной из ведущих транспортно-логистических компаний в нашей стране ООО «Автолайтэкспресс» , которая в 2022 году начала активно развивать собственную сеть почтоматов под товарным знаком CityPost.

Что за почтоматы и как устроена доставка?

Доставкой товаров на дом или в пункт самовывоза белорусы пользуются уже давно, но почтоматы уже сейчас составляют конкуренцию привычным форматам доставки. Многие из тех, кто опробовал сервис доставки через почтоматы, стали приверженцами именно данного способа.

Почтоматы — это блок из множества ячеек, в которых размещаются доставленные товары. Ячейки могут быть различных размеров, максимальные параметры — 36×55×40 см. Можно пересылать посылки до 25 кг.

Количество почтоматов CityPost увеличивается, это обусловлено тем, что доставка в почтоматы пользуется спросом у потребителей. Возможность пользоваться ею есть уже в областных и крупных районных центрах, а также в населенных пунктах с численностью населения более 15 000 человек.





Как почтоматы снижают расходы для бизнеса?

Как показывает практика, использование почтоматов позволяет снизить затраты бизнеса на логистику и доставку. Это в свою очередь положительно сказывается на финансовых показателях компании и упрощает бизнес-процессы.

Стоимость доставки товаров до почтоматов значительно ниже, чем на адрес получателя. Например, посылку весом в 3 кг можно переслать из отделения в Минске в почтомат в Бресте всего за 3,5 рубля. А стоимость пересылки до конкретного адреса составит 8,5 рубля. При этом на срок доставки цена не влияет, товар будет у покупателя уже на следующий рабочий день.

Чем еще удобны почтоматы?

Отсутствие очередей и экономия времени. Процедура получения занимает не больше трех минут, а значит, можно сэкономить собственное время. У каждого получателя в почтомате есть персональная ячейка, которая открывается только после введения уникального кода. Он приходит получателю на его номер телефона, поэтому время на ожидание не теряется.

Процедура получения занимает не больше трех минут, а значит, можно сэкономить собственное время. У каждого получателя в почтомате есть персональная ячейка, которая открывается только после введения уникального кода. Он приходит получателю на его номер телефона, поэтому время на ожидание не теряется. Удобное местоположение. Почтоматы размещены в местах с высокой проходимостью, преимущественно в торговых центрах и гипермаркетах, которые работают до позднего вечера и по выходным дням. Поэтому получатели могут самостоятельно решать, когда им удобнее забирать свои посылки, и не ждать приезда курьера.

Почтоматы размещены в местах с высокой проходимостью, преимущественно в торговых центрах и гипермаркетах, которые работают до позднего вечера и по выходным дням. Поэтому получатели могут самостоятельно решать, когда им удобнее забирать свои посылки, и не ждать приезда курьера. Приватность. Покупатель не будет ни с кем контактировать, забирая товар из ячейки. Это позволяет избежать неловких ситуаций или некомфортных коммуникаций.

Покупатель не будет ни с кем контактировать, забирая товар из ячейки. Это позволяет избежать неловких ситуаций или некомфортных коммуникаций. Улучшение имиджа. Использование современных технологий и удобных способов доставки повышают привлекательность продавцов и позволяют им быть более конкурентоспособными.

Использование современных технологий и удобных способов доставки повышают привлекательность продавцов и позволяют им быть более конкурентоспособными. Европейский уровень доставки. Удобство почтоматов уже давно оценили за границей. Их использование для доставки посылок является выгодным решением для интернет-магазинов, которые стремятся увеличить удобство и скорость доставки, снизить затраты и повысить уровень безопасности.

А что дальше?

Пока сеть почтоматов CityPost работает только на выдачу почтовых отправлений. ООО «Автолайтэкспресс» планирует расширение сервиса, тогда станет возможен и прием отправлений в почтоматах. Это дополнительно ускорит процесс доставки товаров и упростит логистику для бизнеса.

Совсем скоро доставка в почтоматы станет доступна жителям населенных пунктов с численностью от 10 000 человек. Это значительно улучшит возможности почтовой доставки в Беларуси и сделает ее более доступной для всех пользователей.

Сеть почтоматов в Беларуси пока только начинает развиваться, но уже сейчас понятно, что их использование является эффективным и простым способом доставки товаров. Такой сервис позволяет сократить затраты на доставку, увеличить удовлетворенность клиентов и повысить качество обслуживания. Все это указывает на то, что приоритеты потребителя будут меняться и наряду с традиционной доставкой широкое распространение получит удобный, экономичный и бесконтактный сервис доставки через почтоматы.