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Быстро, просто и доступно. Как почтоматы помогают бизнесу в сфере е-commerce в доставке товаров
27.06.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В Европе сервисы доставки через почтоматы уже давно получили большую популярность среди бизнеса и простых пользователей. В Беларуси же почтоматы пока только начинают набирать популярность, хотя спрос на такой сервис уже явно есть.
Узнали, чем привлекательна доставка через почтоматы для обывателя, у одной из ведущих транспортно-логистических компаний в нашей стране
Что за почтоматы и как устроена доставка?
Доставкой товаров на дом или в пункт самовывоза белорусы пользуются уже давно, но почтоматы уже сейчас составляют конкуренцию привычным форматам доставки. Многие из тех, кто опробовал сервис доставки через почтоматы, стали приверженцами именно данного способа.
Почтоматы — это блок из множества ячеек, в которых размещаются доставленные товары. Ячейки могут быть различных размеров, максимальные параметры — 36×55×40 см. Можно пересылать посылки до 25 кг.
Количество почтоматов CityPost увеличивается, это обусловлено тем, что доставка в почтоматы пользуется спросом у потребителей. Возможность пользоваться ею есть уже в областных и крупных районных центрах, а также в населенных пунктах с численностью населения более 15 000 человек.
Как почтоматы снижают расходы для бизнеса?
Как показывает практика, использование почтоматов позволяет снизить затраты бизнеса на логистику и доставку. Это в свою очередь положительно сказывается на финансовых показателях компании и упрощает бизнес-процессы.
Стоимость доставки товаров до почтоматов значительно ниже, чем на адрес получателя. Например, посылку весом в 3 кг можно переслать из отделения в Минске в почтомат в Бресте всего за 3,5 рубля. А стоимость пересылки до конкретного адреса составит 8,5 рубля. При этом на срок доставки цена не влияет, товар будет у покупателя уже на следующий рабочий день.
Чем еще удобны почтоматы?
А что дальше?
Пока сеть почтоматов CityPost работает только на выдачу почтовых отправлений. ООО «Автолайтэкспресс» планирует расширение сервиса, тогда станет возможен и прием отправлений в почтоматах. Это дополнительно ускорит процесс доставки товаров и упростит логистику для бизнеса.
Совсем скоро доставка в почтоматы станет доступна жителям населенных пунктов с численностью от 10 000 человек. Это значительно улучшит возможности почтовой доставки в Беларуси и сделает ее более доступной для всех пользователей.
Сеть почтоматов в Беларуси пока только начинает развиваться, но уже сейчас понятно, что их использование является эффективным и простым способом доставки товаров. Такой сервис позволяет сократить затраты на доставку, увеличить удовлетворенность клиентов и повысить качество обслуживания. Все это указывает на то, что приоритеты потребителя будут меняться и наряду с традиционной доставкой широкое распространение получит удобный, экономичный и бесконтактный сервис доставки через почтоматы.
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В Европе сервисы доставки через почтоматы уже давно получили большую популярность среди бизнеса и простых пользователей. В Беларуси же почтоматы пока только...
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