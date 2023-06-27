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Быстро, просто и доступно. Как почтоматы помогают бизнесу в сфере е-commerce в доставке товаров

27.06.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Быстро, просто и доступно. Как почтоматы помогают бизнесу в сфере е-commerce в доставке товаров

В Европе сервисы доставки через почтоматы уже давно получили большую популярность среди бизнеса и простых пользователей. В Беларуси же почтоматы пока только начинают набирать популярность, хотя спрос на такой сервис уже явно есть.

Узнали, чем привлекательна доставка через почтоматы для обывателя, у одной из ведущих транспортно-логистических компаний в нашей стране ООО «Автолайтэкспресс», которая в 2022 году начала активно развивать собственную сеть почтоматов под товарным знаком CityPost.

Что за почтоматы и как устроена доставка?

Доставкой товаров на дом или в пункт самовывоза белорусы пользуются уже давно, но почтоматы уже сейчас составляют конкуренцию привычным форматам доставки. Многие из тех, кто опробовал сервис доставки через почтоматы, стали приверженцами именно данного способа.

Почтоматы — это блок из множества ячеек, в которых размещаются доставленные товары. Ячейки могут быть различных размеров, максимальные параметры — 36×55×40 см. Можно пересылать посылки до 25 кг.

Количество почтоматов CityPost увеличивается, это обусловлено тем, что доставка в почтоматы пользуется спросом у потребителей. Возможность пользоваться ею есть уже в областных и крупных районных центрах, а также в населенных пунктах с численностью населения более 15 000 человек.

Быстро, просто и доступно. Как почтоматы помогают бизнесу в сфере е-commerce в доставке товаров

Как почтоматы снижают расходы для бизнеса?

Как показывает практика, использование почтоматов позволяет снизить затраты бизнеса на логистику и доставку. Это в свою очередь положительно сказывается на финансовых показателях компании и упрощает бизнес-процессы.

Стоимость доставки товаров до почтоматов значительно ниже, чем на адрес получателя. Например, посылку весом в 3 кг можно переслать из отделения в Минске в почтомат в Бресте всего за 3,5 рубля. А стоимость пересылки до конкретного адреса составит 8,5 рубля. При этом на срок доставки цена не влияет, товар будет у покупателя уже на следующий рабочий день.

Чем еще удобны почтоматы?

  • Отсутствие очередей и экономия времени. Процедура получения занимает не больше трех минут, а значит, можно сэкономить собственное время. У каждого получателя в почтомате есть персональная ячейка, которая открывается только после введения уникального кода. Он приходит получателю на его номер телефона, поэтому время на ожидание не теряется.
  • Удобное местоположение. Почтоматы размещены в местах с высокой проходимостью, преимущественно в торговых центрах и гипермаркетах, которые работают до позднего вечера и по выходным дням. Поэтому получатели могут самостоятельно решать, когда им удобнее забирать свои посылки, и не ждать приезда курьера.
  • Приватность. Покупатель не будет ни с кем контактировать, забирая товар из ячейки. Это позволяет избежать неловких ситуаций или некомфортных коммуникаций.
  • Улучшение имиджа. Использование современных технологий и удобных способов доставки повышают привлекательность продавцов и позволяют им быть более конкурентоспособными.
  • Европейский уровень доставки. Удобство почтоматов уже давно оценили за границей. Их использование для доставки посылок является выгодным решением для интернет-магазинов, которые стремятся увеличить удобство и скорость доставки, снизить затраты и повысить уровень безопасности.

А что дальше?

Пока сеть почтоматов CityPost работает только на выдачу почтовых отправлений. ООО «Автолайтэкспресс» планирует расширение сервиса, тогда станет возможен и прием отправлений в почтоматах. Это дополнительно ускорит процесс доставки товаров и упростит логистику для бизнеса.

Совсем скоро доставка в почтоматы станет доступна жителям населенных пунктов с численностью от 10 000 человек. Это значительно улучшит возможности почтовой доставки в Беларуси и сделает ее более доступной для всех пользователей.

Сеть почтоматов в Беларуси пока только начинает развиваться, но уже сейчас понятно, что их использование является эффективным и простым способом доставки товаров. Такой сервис позволяет сократить затраты на доставку, увеличить удовлетворенность клиентов и повысить качество обслуживания. Все это указывает на то, что приоритеты потребителя будут меняться и наряду с традиционной доставкой широкое распространение получит удобный, экономичный и бесконтактный сервис доставки через почтоматы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Европе сервисы доставки через почтоматы уже давно получили большую популярность среди бизнеса и простых пользователей. В Беларуси же почтоматы пока только...
 
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