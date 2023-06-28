В Москве пройдет презентация фестиваля «Славянский базар в Витебске»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

30 июня в Москве будет впервые представлен национальный культурный бренд современной Беларуси – Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».

В преддверии проведения XXXII фестиваля уникальную металлическую конструкцию, имитирующую сценическую арку главной сцены «Славянского базара в Витебске» – Летнего амфитеатра – покажут на площадке павильона № 18 «Республика Беларусь» на ВДНХ. В этом году легендарной концертной площадке исполняется 35 лет. Под сводом арки в свете встроенных софитов разместятся 32 фотоснимка, отражающих самые яркие моменты фестиваля разных лет. Посетители смогут погрузиться в атмосферу «Славянского базара» и познакомится с историей фестиваля через фотовыставку «Мгновения фестиваля».

Торжественная презентация творческого проекта, посвященного Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске» начнется в 12:00.

В программе: пресс-подходы, торжественное открытие фотовыставки «Мгновения фестиваля», концертные выступления популярных российских и белорусских артистов.

В мероприятии примут участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, Евразийской экономической комиссии, министерств и ведомств, Федеральной национально-культурной автономии Белорусов России, а также творческая интеллигенция и средства массовой информации.

Информационный партнер фестиваля – Межгосударственная телерадиокомпания «Мир».