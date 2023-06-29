Ретроградный меркурий, проблемы с бывшими и летающие курьеры: как креативили белорусские и зарубежные компании в июне

Источник материала: ProBusiness

В июне беттинговые компании сражались за внимание белорусов. Fonbet запустил нестандартную наружку в виде поездов по Минску, а belbet завлекает розыгрышем целого миллиона рублей. Этот внушительный приз цепляет ваш взгляд буквально повсюду: как на улицах, так и в интернете. Бренды напитков, напротив, расслабляли и обещали любовь, чилл и хорошую музыку. При этом компании не забыли и про День защиты детей, продолжали эксперименты с неймингом продуктов и активности с блогерами.

Рекламные кампании

Игровой бренд belbet запустил масштабную рекламную кампанию, продвигая розыгрыш миллиона белорусских рублей в конце этого года. Магнитом внимания в наружной рекламе и digital стало броское слово «миллион».





На ТВ и Youtube в рамках кампании запустился залипательный ролик с поющими кристаллами — атрибутами игры.

— Роль бренда belbet: отменять рутину, дарить яркие эмоции, расслаблять или наоборот придавать сил и энергии. Мы сложили все эти компоненты бренда и решили, что лучше сделать не просто ролик, а развлекательный контент, который повеселит аудиторию, — пояснили концепцию кампании в агентстве Salmon Graphics, ответственном за креатив.

Летним чиллом, любовью и позитивом решил зарядить беларусов бренд Seth & Riley’s Garage, продвигая напиток со вкусом персика. Визуально рекламная кампания словно стремится расслабить стрессующего горожанина: нежнейшие пастельные оттенки желтого, розового и оранжевого, а слова и мелодия в ролике сразу погружают в состояние «ОМММММ».

В дополнение к видео, «наружке» и digital по пляжам Минска отправился заряженный позитивом фургончик, внутри которого кроется фотозона, где делают фото на пленочный фотоаппарат.





Кампания разработана агентством AIDA Pioneer creative&branding по заказу компании «Аливария».

Нестандартная «наружка»

Компания FONBET «пустила поезда» по всему Минску. Такой формат рекламы беттинговый оператор выбрал, чтобы приблизить «наружку» по концепции к стрит-арту и выделиться на фоне других форматов рекламы.





Первый «поезд» появился на фасаде крытого перехода между зданиями по пр. Машерова, д. 11 и ул. Куйбышева. А к середине июня поезда добавились в других локациях столицы: на путепроводах на Партизанском проспекте и проспекте Пушкина, на улицах Филимонова, Тимирязева, на МКАДе и даже на рельсах метро.

Проекты с блогерами и экспертами

В Instagram в моду прочно вошли шоу с участием блогеров. Такой контент одновременно достигает несколько целей: развлекает подписчиков, преподносит бренд в более нативном ключе и раскрывает блогеров с неожиданной стороны. В итоге — больше нравится как самим инфлуенсерам, так и пользователям.

Учитывая это, компания Pepsico в апреле запустила развлекательный кулинарный баттл с известными инфлуенсерами для чипсов Lay"s. А в мае-июне с форматом шоу вышел и второй бренд производителя — ХрусTeam.

Проект получил название «Сказки-отмазки» и он напоминает игру «Правда или ложь». В нем двое блогеров рассказывают истории, одна из которых — реальная, пригодившаяся в жизни «Отмазка», а другая — вымышленная «Сказка». В проекте успели принять участие Максим Пушкин, Дима Богаченко, Юлия Ломанова и Катя Логунова.

К летнему сезону гипермаркет Green решил не столько развлекать, сколько образовывать. И вместе с тем — активизировать продвижение СТМ «Местное известное». В своем аккаунте в Инстаграм ретейлер запустил прямые эфиры и гайды по правильному питанию от тренера и специалиста по питанию Никиты Данько . Он также будет разыгрывать наборы продуктов и участие в его авторском проекте «‎Жиросжигатель».

Пользовательский опыт

Mark Formelle неоднократно преображал девушек, составляя образы из своей продукции подписчицам в соцсетях и выкладывая фото в формате «До и После». Наконец, бренд решил переодеть и мужчин. Заявку на преображение, по словам организаторов проекта, подали более 200 человек, рассказав о своей мотивации по смене имиджа.

Бренд выбрал пятерых героев: холостяков разного возраста и комплекции. С каждым из них поработали барберы из сети Brock и стилисты Mark Formelle. Участники проекта получили не только новый «лук», но и подобранный им гардероб в подарок. А пост о мужском преображении набрал под 12K лайков в Instagram и более 800 комментариев. Вот это вовлеченность!

В конце июня Mark Formelle вновь заставил говорить о себе, выпустив вместе с Национальным художественным музеем лимитированную коллекцию одежды. На футболках, худи, шоперах, носках появились изображения шедевров живописи из собраний музея. Это картины Айвазовского, Пукирева, Венцеслауса. Найдете на одежде бренда и работы белорусских художников — Язэпа Дроздовича, Ивана Хруцкого, Михаила Филипповича и даже авангардистки Зои Литвиновой. Лукбук коллекции отсняли, разумеется, в интерьерах музея, возле тех самых картин.





— Эта коллекция одежды — одна из самых красивых и необычных в нашей истории. И в нее заложен глубокий смысл: настоящее искусство не стареет — лишь меняется его восприятие, — отметили в Mark Formelle.

Ролики

«Лидское пиво» анонсировало музыкальный фестиваль LidBeer в Лиде с помощью атмосферного музыкального ролика. Подчеркивая концепцию будущего опен-эйра, компания рассказывает о том, что классика и современный бит могут отлично сочетаться на одной площадке. За продакшен видео отвечала команда MediaCrewProduction.

Хостинг-провайдер Hoster.by неожиданно с юмором подал на первый взгляд несмешную тему кражи персональных данных. В ролике компании, который снял режиссер Василий Свиридов, обыгрывается анекдотичная ситуация с мужчиной-эксгибиционистом, распахивающим плащ перед носом у прохожих. Под плащом оказывается неожиданное содержимое…

Социальные проекты

В июне белорусские компании вышли с несколькими социально ориентированными проектами. К 1 июня, Дню защиты детей, Часовой завод «Луч» представил лимитированную коллекцию часов «Добрыя малюнкi». Линейка была создана в сотрудничестве с благотворительной организацией SOS-Детские деревни. Основой для дизайна стали рисунки воспитанников проекта.





«Луч» сообщил, что часть вырученных средств от продажи будет направлена на расходы по содержанию и воспитанию детей, подопечных SOS-Детские деревни.

Стаканчики для напитков на АЗС А-100 этим летом будут просто белыми, без сезонного дизайна. Сеть автозаправок отказалась от разработки их оформления, чтобы перечислить средства поисково-спасательному отряду «Ангел». Кроме того, этим летом деньги от покупки стаканчика кофе\чая на АЗС А-100 будут перечисляться в помощь отряду. А покупатели в качестве благодарности получат фирменные стикеры.





Нейминг и упаковка

MODUM любит похулиганить в нейминге своих продуктов. В июне бренд выпустил лимитированную серию гелей для душа, в названии которых отражено, на что они способны. И это вовсе не привычное покупателю «увлажнение» или «смягчение» кожи. Эти гели для душа подойдут тем, кому нужно «смыть непрошенные советы», «воспоминания о бывших» или «влияние ретроградного меркурия».





Оригинальные названия сделали свое дело: ролик о линейке органически «залетел» в Tik-Tok, собрав под 70К и более 4 тысяч лайков.

Еще один белорусский косметический бренд Belor Design представил линейку декоративной косметики «What the Funk!». Дизайн упаковки и коммуникация продукта подхватывают моду на ретро, на ностальгию по позитивным и одновременно бунтарским 60-м годам прошлого века, когда зародился стиль музыки под названием funk. Оформление упаковки косметики подготавливает покупателя к ее содержимому — неоновым, игривым и ярким оттенкам палитры.





Немного о коммуникации на беларуском языке: Куфар выпустил коллекцию летних стикеров, а «Юнистор Групп» открыл сеть магазинов «Вожык». Здесь и вывески, и внутренняя коммуникация — па-беларуску.





Зарубежные кейсы

Совершим небольшое путешествие по креативам разных стран.

В Археологическом музее Шэньси в Китае выпустили мороженое в форме ключевых реликвий страны. Маленькие артефакты на палочке стали вирусным продуктом: сразу же разлетелись по китайским социальным сетям.





В Перу сеть пиццерий Papa John’s запустила кампанию Baby Coupon ко Дню отца. Идея состоит в том, что компания поощряет малышей произносить часть названия бренда, созвучное слову «папа». А отцы при этом могут получить купон на свою любимую пиццу.

Родителям достаточно загрузить в Instagram видео со своим ребенком, который говорит «папа», тегнуть бренд и сразу же получить купон.





В США компания Heinz привлекла блогеров и звезд, ранее выпускавших вирусные проекты, для продвижения на рынке шести соусов с ограниченным сроком годности. Кампания называется «15 Minutes of Flavor» с прямой отсылкой к выражению: «каждый получит свои 15 минут славы». Как, например, певица группы «Friday» Ребекка Блэк и Кайл Крейвен, герой мема «Bad Luck Brian».





В Бразилии гиганты быстрого питания McDonald’s и Burger King померялись копирайтингом от ChatGPT на соседствующих рекламных щитах.





В рекламе McDonald’s опубликован ответ ИИ-чата на вопрос, какой бургер является культовым. «Конечно БигМак и вот почему…», — ответил чат. Зато воппер от Burger King был признан нейросетью «самым большим».

В Турции Apple снял на одну из моделей iPhone ролик о головокружительной прогулке скейтера по самым людным местам Стамбула. Опасные маневры в видео сочетаются с атмосферой города и демонстрируют возможности камеры смартфона.

В Великобритании сеть пиццерий Domino’s доставила голодным гостям фестиваля в Гластонбери пиццу с помощью… реактивного ранца. Нет, правда, Domino’s одела пилота в индивидуальный реактивный костюм и отправила его раздавать заказы клиентам по воздуху. Снаряжение было разработано лётным клубом Gravity Industries.

LinkedIn вышел на глобальный рынок с кампанией «Найди себя», в которой особое внимание уделяется сетевым возможностям платформы. Основа кампании — за авторством именитого агентства Droga5 — ролик, который рассказывает историю молодой девушки, сотрудницы прачечной. Отрываясь в танце, девушка примеряет на себя образы разных должностей. А рядом с ней зажигательно танцуют и предметы одежды.