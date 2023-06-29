А1 первым в Беларуси запустил вторую несущую частоту в диапазоне UMTS-900

Источник материала: ProBusiness

Компания А1 первой в Беларуси увеличила пропускную способность своей сети, задействовав дополнительный радиочастотный канал в диапазоне UMTS-900. Этот шаг позволил обеспечить более качественное покрытие на территориях за пределами крупных населенных пунктов.

Для запуска второй несущей частоты был выбран диапазон 900 МГц – именно он используется для обеспечения связи в сельской местности, поскольку обеспечивает покрытие на большей площади и с меньшим затуханием сигнала по сравнению с 2100 МГц. Кроме того, радиосигнал на этой частоте лучше проникает сквозь разного рода экранирующие препятствия и имеет большую емкость, что позволяет обеспечить высокое качество связи даже на территориях со сложным ландшафтом или в условиях высокоплотной застройки. Дополнительный канал позволил почти в два раза повысить емкость существующей 3G-сети в пределах зоны покрытия второй несущей. Это помогло улучшить качество голосовых вызовов и повысить скорость работы мобильного интернета в сети А1.

В настоящее время работа второй несущей частоты в диапазоне 900 МГц настроена таким образом, чтобы охватить территории с наиболее высокой плотностью сельского населения либо значительным туристическим потенциалом Минской, Витебской и Могилевской областей. Благодаря нововведению улучшения в качестве работы сети А1 смогли оценить как жители небольших деревень и сел, дачных массивов, так и посетители санаториев и зон отдыха.

«А1 делает все возможное для того, чтобы имеющиеся в нашем распоряжении технические ресурсы, включая частотный диапазон, использовались с максимальной отдачей. Запуск второй несущей частоты в сети UMTS-900 – пример того, как этот принцип реализуется на практике: без строительства новых станций и значительных временных затрат мы смогли обеспечить нашим абонентам более надежную 3G-связь и более качественный сервис. В будущем зона покрытия второй несущей частоты будет расширена на всю территорию Беларуси – реализация соответствующего проекта запланирована на 2024 год», – сообщил заместитель генерального директора компании А1 по эксплуатации сети Владимир Сачков.

Компания А1 регулярно предпринимает шаги для улучшения качества работы своей сети в частотном диапазоне 900 МГц. Так, в 2021 году стартовал проект поэтапной замены стандартных антенн на базовых станциях UMTS-900 на многолучевые, что позволило увеличить емкость сети в 2-3 раза. А в 2022 году компания начала эксплуатацию технологии RAN Sharing, благодаря которой операторы могут совместно пользоваться существующими сетями радиодоступа, чтобы ускорить развертывание сетей мобильной связи и улучшить качество покрытия в масштабах страны или отдельных регионов.