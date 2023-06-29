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Роботы взяли под контроль замену бытовых счетчиков в Беларуси

29.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Роботы взяли под контроль замену бытовых счетчиков в Беларуси
 Фото: МТРК «МИР»

В Беларуси налажена работа по быстрой и эффективной замене домашних счетчиков водоснабжения. Делать это нужно раз в пять лет. Об этом напоминают операторы и робот-автоинформатор, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Один звонок – и вопрос о замене счетчиков решен. Без очередей, недопонимания и человеческого фактора. Ольгу Будлакову обслужил специальный роботизированный помощник. Подсказал, когда подходит срок замены и график работы мастера.

«Все четко, ответили на все поставленные вопросы, согласовали время приезда. Не нужно обращаться в кол-центр, ездить туда: просто набрал номер и решил свой вопрос», – оценила услугу жительница Минска.

Там, где не может помочь робот, работают операторы. По единому номеру принимают заявки со всей столицы. Запросов в день тысячи.

«Есть единая база, где указан срок поверки прибора учета по каждому адресу. Когда человек нам звонит и попадает на робота, робот по адресу смотрит: если нужна замена, то записывает на замену, если не нужна, он говорит, когда следующая поверка», – пояснила начальник колл-центра Татьяна Кузнецова.

Счетчики воды меняют раз в пять лет. И после замены старые не выбрасывают, а чистят, ремонтируют и используют заново. За годы непрерывной работы их механизм сильно изнашивается.

«Вот крыльчатка, совсем грязная, вот крыльчатка новая. Точно так же мы видим гидрокамеру. Полностью в отложениях. Ну про крышку, про резинку, про прокладку уже не будем. Она засохшая, сухая. Она уже не будет стоять герметично».

Счетчики в итоге работают десятилетиями. Некоторые были сделаны еще в 1990-х. После замены нужных деталей и нескольких стадий проверок их возвращают потребителям. Срок службы до нового цикла пять лет.

«На самом деле жизнь прибора производителем обусловлена не менее 12 лет. Но после нашего ремонта и проверки могут жить и 18, и 20 лет», – рассказал начальник цеха по ремонту и учету воды Минскводоканала Николай Коминский.

Если не менять счетчик вовремя, прибор может «намотать» лишнее. А если игнорировать правила, будут штрафы. За воду придется платить в четыре раза больше.



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Теги: Минск
 
 
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Счетчики воды после замены не выбрасывают, а чистят, ремонтируют и используют вновь.
 
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