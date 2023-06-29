Роботы взяли под контроль замену бытовых счетчиков в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси налажена работа по быстрой и эффективной замене домашних счетчиков водоснабжения. Делать это нужно раз в пять лет. Об этом напоминают операторы и робот-автоинформатор, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Один звонок – и вопрос о замене счетчиков решен. Без очередей, недопонимания и человеческого фактора. Ольгу Будлакову обслужил специальный роботизированный помощник. Подсказал, когда подходит срок замены и график работы мастера.

«Все четко, ответили на все поставленные вопросы, согласовали время приезда. Не нужно обращаться в кол-центр, ездить туда: просто набрал номер и решил свой вопрос», – оценила услугу жительница Минска.

Там, где не может помочь робот, работают операторы. По единому номеру принимают заявки со всей столицы. Запросов в день тысячи.

«Есть единая база, где указан срок поверки прибора учета по каждому адресу. Когда человек нам звонит и попадает на робота, робот по адресу смотрит: если нужна замена, то записывает на замену, если не нужна, он говорит, когда следующая поверка», – пояснила начальник колл-центра Татьяна Кузнецова.