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Белорусские атомщики переняли российский опыт захоронения ядерных отходов
29.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси построят пункт захоронения радиоактивных отходов. С проектом специалистам помогают российские коллеги, заявили в Министерстве энергетики страны. Подробнее – в материале корреспондента «МИР 24» Янины Василевской.
Эксперты выбирают место для строительства. У атомщиков два варианта: территории, пострадавшие от Чернобыльской аварии, в Гомельской области или площадка рядом с Белорусской атомной станцией. Оба ее блока уже ввели в эксплуатацию. Поэтому потребность в захоронении ядерных отходов растет.
Построить современное хранилище планируют к 2030 году. Упор сделают на безопасность. Белорусские специалисты посещают российские пункты захоронения радиоактивных отходов, перенимают опыт.
«Мы учитываем мировой опыт при выборе технологий пункта захоронения, изучали и опыт западных стран, например, Венгрии, Финляндии. В настоящее время изучаем российский опыт. И то, что нам продемонстрировали российские коллеги, мы пришли к выводу, что эти подходы являются современными», – сказал начальник управления Министерства энергетики Республики Беларусь Николай Михайлов.
Часть белорусских радиоактивных отходов будут вывозить на переработку в Россию. Затем в Беларусь вернут то, что от них останется. Между странами действует соглашение об обращении с ядерным топливом.
Совместно с российскими энергетиками белорусские специалисты строили и
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Часть радиоактивных отходов будут вывозить на переработку в Россию. Затем в Беларусь вернут то, что от них останется.
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