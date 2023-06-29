Белорусские атомщики переняли российский опыт захоронения ядерных отходов

Построить современное хранилище планируют к 2030 году. Упор сделают на безопасность. Белорусские специалисты посещают российские пункты захоронения радиоактивных отходов, перенимают опыт.

«Мы учитываем мировой опыт при выборе технологий пункта захоронения, изучали и опыт западных стран, например, Венгрии, Финляндии. В настоящее время изучаем российский опыт. И то, что нам продемонстрировали российские коллеги, мы пришли к выводу, что эти подходы являются современными», – сказал начальник управления Министерства энергетики Республики Беларусь Николай Михайлов.

Часть белорусских радиоактивных отходов будут вывозить на переработку в Россию. Затем в Беларусь вернут то, что от них останется. Между странами действует соглашение об обращении с ядерным топливом.