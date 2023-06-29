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Форум регионов России и Беларуси завершился рекордным хороводом
29.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Уфе завершился X Форум регионов России и Беларуси. Промышленникам обеих стран удалось заключить больше сотни новых соглашений. Удивила гостей форума и его культурная программа, передает «МИР 24».
На фестивале под названием «Улица Дружбы» состоялся самый массовый в мире хоровод в национальных костюмах. За руки взялись почти три тысяч человек из 54 районов Башкортостана. Хореографом громкого и яркого рекорда стал заслуженный работник культуры Беларуси Александр Родионов.
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За руки взялись почти три тысяч человек из 54 районов Башкортостана.
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