Форум регионов России и Беларуси завершился рекордным хороводом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Уфе завершился X Форум регионов России и Беларуси. Промышленникам обеих стран удалось заключить больше сотни новых соглашений. Удивила гостей форума и его культурная программа, передает «МИР 24».

На фестивале под названием «Улица Дружбы» состоялся самый массовый в мире хоровод в национальных костюмах. За руки взялись почти три тысяч человек из 54 районов Башкортостана. Хореографом громкого и яркого рекорда стал заслуженный работник культуры Беларуси Александр Родионов.