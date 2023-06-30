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Выпускникам-отличникам Белорусского государственного медуниверситета вручили дипломы
30.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выпускникам Белорусского государственного медицинского университета вручили дипломы с отличием. Их счастливыми обладателями стали 108 человек, сообщает «МИР 24».
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Это рекордное количество за последние пять лет. Для будущих врачей прошла традиционная церемония посвящения в профессию врача и провизора «Гиппократ – 2023». После этого считается, что вчерашние студенты уже готовы приступить к работе.
Всего диплом врача и провизора в этом году получила тысяча выпускников главного медицинского вуза страны. 200 из них иностранные граждане. Среди них есть и представители стран СНГ.
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Счастливыми обладателями документов об образовании стали 108 человек – это рекордное количество за последние пять лет.
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