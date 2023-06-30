Выпускникам-отличникам Белорусского государственного медуниверситета вручили дипломы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выпускникам Белорусского государственного медицинского университета вручили дипломы с отличием. Их счастливыми обладателями стали 108 человек, сообщает «МИР 24».

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Это рекордное количество за последние пять лет. Для будущих врачей прошла традиционная церемония посвящения в профессию врача и провизора «Гиппократ – 2023». После этого считается, что вчерашние студенты уже готовы приступить к работе.

«Это, конечно же, и роль нашего профессорско-преподавательского состава в подготовке таких хороших специалистов. И роль наших клинических баз. где лучших наших воспитанников мы готовим с практическими врачами. И, конечно же, это кропотливая работа всего нашего университета», – заявил ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

«Сейчас каждому из нас хочется плакать, держа в руках этот диплом. Потому что ты чувствуешь огромную ответственность, которая лежит на тебе перед практическим здравоохранением, перед практической фармацией за жизни и здоровье людей», – отметила выпускница Белорусского государственного медицинского университета Виктория Терлецкая.

Всего диплом врача и провизора в этом году получила тысяча выпускников главного медицинского вуза страны. 200 из них иностранные граждане. Среди них есть и представители стран СНГ.