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Журналисты стран СНГ побывали в Мирском замке в Беларуси

01.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Журналисты стран СНГ побывали в Мирском замке в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мирский замок готовится удивить туристов во время II Игр стран СНГ. Журналисты из стран Содружества уже познакомились с этой белорусской достопримечательностью, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Мирский замок – одно из самых популярных туристических мест страны. Построен он был в начале XVI века, и за свою историю несколько раз менял хозяев. Поэтому стены сохранили память о разных эпохах – oт готики до ренессанса и барокко.

Замок ежегодно принимает больше 300 тысяч посетителей. И к новому наплыву туристов, особенно в дни проведения II Игр стран СНГ, здесь уже готовы. Налажена экскурсионная программа: работают актеры, отреставрированы музей и гостиница. И все это прямо в стенах замка. К самому спортивному форуму подготовят и новинки.

«Разрабатываем новые интересные маршруты, не только по нашему замку, но и по территории нашего поселка. Здесь есть что рассказать, есть кому рассказать, любой национальности. Потому что очень богатая история. Она практически соприкасаема с любой страной», – рассказал директор замкового комплекса «Мир» Александр Лойко.

Шамистан Мамедов, журналист из Азербайджана, впервые в Беларуси. В кадре его телефона немало снимков крепостных стен. Они сохранились с начала постройки. А некоторые залы дворца и сады – дело рук семьи Радзивиллов, вторых владельцев замка. Симбиоз эпох и культур корреспондент отметил сразу.

«Архитектура впечатляет. Радует, что сохранились орнаменты прошлого. Посещая такие места, ты словно погружаешься в эпоху других веков, можешь почувствовать себя в том времени. Ощущаешь себя как в сказке», – отметил Мамедов.

По замку гуляют дамы в пышных платьях, во дворе играют артисты, гостей встречают пушечными залпами. В музейных залах оживают легенды тех лет. Как и пять веков назад, здесь проходят музыкальные вечера, театральные постановки, деловые встречи.

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«Сейчас мы были в бальной зале, который не просто как музейный экспонат, а он используется. Там проводятся какие-то мероприятия культурные, люди участвуют, люди обучаются бальным танцам, тому, как проходили балы. Они это видят, и они могут во всем этом попробовать себя. Какие-то концерты классической музыки», – поделилась журналист из Кыргызстана Екатерина Токомбаева.

В рамках вторых игр стран СНГ для гостей страны готовят масштабные туристические туры по стране. Их разделят по областям. Акцент не только на истории, но и на современной Беларуси.



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Замок готов к наплыву туристов в дни проведения II Игр стран СНГ.
 
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