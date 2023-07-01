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Журналисты стран СНГ побывали в Мирском замке в Беларуси
01.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мирский замок готовится удивить туристов во время II Игр стран СНГ. Журналисты из стран Содружества уже познакомились с этой белорусской достопримечательностью, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Мирский замок – одно из самых популярных туристических мест страны. Построен он был в начале XVI века, и за свою историю несколько раз менял хозяев. Поэтому стены сохранили память о разных эпохах – oт готики до ренессанса и барокко.
Замок ежегодно принимает больше 300 тысяч посетителей. И к новому наплыву туристов, особенно в дни проведения II Игр стран СНГ, здесь уже готовы. Налажена экскурсионная программа: работают актеры, отреставрированы музей и гостиница. И все это прямо в стенах замка. К самому спортивному форуму подготовят и новинки.
Шамистан Мамедов, журналист из Азербайджана, впервые в Беларуси. В кадре его телефона немало снимков крепостных стен. Они сохранились с начала постройки. А некоторые залы дворца и сады – дело рук семьи Радзивиллов, вторых владельцев замка. Симбиоз эпох и культур корреспондент отметил сразу.
По замку гуляют дамы в пышных платьях, во дворе играют артисты, гостей встречают пушечными залпами. В музейных залах оживают легенды тех лет. Как и пять веков назад, здесь проходят музыкальные вечера, театральные постановки, деловые встречи.
В рамках вторых игр стран СНГ для гостей страны готовят масштабные туристические туры по стране. Их разделят по областям. Акцент не только на истории, но и на современной Беларуси.
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Замок готов к наплыву туристов в дни проведения II Игр стран СНГ.
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