Самые юные сотрудники «МИРа» стали ведущими на празднике телеканала в Новополоцке

Сотрудники «Мира», артисты и блогеры готовятся устроить здесь праздник. Проходят последние репетиции перед большой концертной программой. Идеальными должны быть внешний вид, звук – а здесь тонны оборудования – и настроение. Шоу пройдет под слоганом «Молодость, искусство, ритм». В этом году Новополоцк – молодежная столица страны. Ведущих тоже выбрали под стать. Они – самые юные сотрудники телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.

«Будем дарить энергию, будем заряжать толпу, раскачивать. Мы сегодня планируем это с моим ведущим. Он ведущий на радио, я корреспондент на телевидении. Мы классный тандем, поэтому, надеемся, что самому молодому городу Беларуси понравится это мероприятие», – сказала редактор студии телевидения Елизавета Проявенко,

Главная площадь Новополоцка заполняется жителями города еще до начала программы. Здесь можно сделать необычные кадры в специальной фотобудке и видео для соцсетей в формате 360 градусов. Впереди выступления диджеев, интервью с известными белорусскими артистами и сюрпризы от блогеров.