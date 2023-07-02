Необычное использование Chat GPT, бой техногигантов и заработок на остывших «ссобойках»: новости бизнеса за 26 июня — 2 июля 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Инвестиции в белорусские компании, сложности в турбизнесе и полезные кейсы. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Юрист рассказал , как вкладывать деньги в бизнес в Беларуси, а эксперты Webcom Group спрогнозировали , как будет развиваться белорусский рынок digital-рекламы в 2023 году.

В последние годы туристическому бизнесу в Беларуси нелегко. Но люди все равно хотят отдыхать, а значит бизнес продолжает работу даже в тяжелых условиях. Узнали у основательницы турагентства Madera Travel Алины Карпович, как чувствует себя туристическая отрасль.

Полезное для бизнеса

Описали кейс , как сервис таргетированных СМС-рассылок помог предприятию улучшить маркетинг.

Собрали 4 лайфхака от лингвистов , как бизнесу использовать Chat GPT для обучения сотрудников английскому языку.

Здесь читайте советы, как с помощью одного ИТ-решения экономить по 2 часа работы сотрудника ежедневно, а тут, как бизнесу экономить на мобильном интернете.

«Перемены в компании — это увлекательный аттракцион. Американские горки настроений сотрудников, карусель угроз «я не выдержу/уйду» и счастливых примирений. А в результате… — командное «YES, we did it!» и изумленный вопрос: «Почему мы не сделали это раньше?» — так описывает процесс перехода на ЭДО Татьяна Скорик, руководитель проекта обмена электронными документами podpis.by. С ней «Про бизнес» поговорил о внедрении изменений в процессы документооборота в белорусских компаниях.

И вот еще две интересные подборки — креативов белорусских и зарубежных маркетологов , а также новостей бизнеса">деловых новостей в мире.

Истории бизнеса

Отучился «на банкира», но пошел работать на стройку, в потом создал производство термосумок, чтобы все могли сохранять еду теплой столько сколько нужно. Так кратко можно описать историю основателя компании «Tersa» Алексея Борисова. Сейчас он уже покоряет со своей командой российский рынок доставки и планирует выйти в Европу. Подробности интересного бизнеса — в статье .

Необычное для бизнеса

В ноябре 2022 года известный предприниматель Максим Спиридонов написал в своем телеграм-канале, что стал сооснователем стартапа с «единорожным» потенциалом. Создатель и ex-CEO «Нетологии-групп», вошедшей в топ-20 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, заявил, что вкладывает в дело $ 500 тысяч и что проект очень необычный. На тот момент стартап назывался Elixir Family — по словам Максима, глобальный health & wellness бренд. Бизнес-модель — синтез лучшего из четырех растущих рынков: e-commerce, франшизы, бизнес-образования и комьюнити. Спустя 7 месяцев после старта проект сменил название, а также заручился поддержкой фонда на $ 10 млн. Теперь это экосистема (по сути, децентрализованная франшиза) для выхода на рынок eCom — Wonder Family. При этом каждому партнеру франшизы инвестиционный фонд Liquida Fund (запущен партнером международного венчурного фонда YellowRocks.vc Романом Белодедом) готов дать финансирование для организации производства и старта продаж.