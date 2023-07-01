ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Изменения в ряд законов вступили в силу в Беларуси

01.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Изменения в ряд законов вступили в силу в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первого июля вступают в силу изменения, которые повлияют на несколько отраслей экономики Беларуси. Речь идет о деятельности индивидуальных предпринимателей, новых налогах и правилах трудоустройства иностранцев, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Ремесленники и владельцы агроусадеб начнут платить налог на профессиональный доход. А это 10% от выручки. Раньше же за занятия ремеслами в казну нужно было перечислить шесть белорусских рублей в месяц (172 российских). От тех, кто организовывает отдых на природе, сбор был в шесть раз больше.

Законы и налоги на криптовалюту:

Опыт Казахстана

Новшества затронули и других бизнесменов. Их виды деятельности ограничили. Теперь они могут заниматься только тем, что прописано в специальном перечне, а физлица со статусом индивидуального предпринимателя – регистрировать коммерческие организации в жилых домах или квартирах.

Некоторым иностранцам теперь не нужно получать специальное разрешение на работу в Беларуси. Процесс трудоустройства стал проще для сотрудников посольств, профессиональных спортсменов и сезонных работников.

С этого дня в Беларуси также отменили бумажные накладные. Документы на товары у отечественных перевозчиков теперь будут в электронном виде.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нововведения касаются деятельности индивидуальных предпринимателей, новых налогов и правил трудоустройства иностранцев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналисты стран СНГ побывали в Мирском замке в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2023
Mir24.TV Belarus
01.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика