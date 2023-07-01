Изменения в ряд законов вступили в силу в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первого июля вступают в силу изменения, которые повлияют на несколько отраслей экономики Беларуси. Речь идет о деятельности индивидуальных предпринимателей, новых налогах и правилах трудоустройства иностранцев, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Ремесленники и владельцы агроусадеб начнут платить налог на профессиональный доход. А это 10% от выручки. Раньше же за занятия ремеслами в казну нужно было перечислить шесть белорусских рублей в месяц (172 российских). От тех, кто организовывает отдых на природе, сбор был в шесть раз больше.

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