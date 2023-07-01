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Изменения в ряд законов вступили в силу в Беларуси
01.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первого июля вступают в силу изменения, которые повлияют на несколько отраслей экономики Беларуси. Речь идет о деятельности индивидуальных предпринимателей, новых налогах и правилах трудоустройства иностранцев, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Новшества затронули и других бизнесменов. Их виды деятельности ограничили. Теперь они могут заниматься только тем, что прописано в специальном перечне, а физлица со статусом индивидуального предпринимателя – регистрировать коммерческие организации в жилых домах или квартирах.
Некоторым иностранцам теперь не нужно получать специальное разрешение на работу в Беларуси. Процесс трудоустройства стал проще для сотрудников посольств, профессиональных спортсменов и сезонных работников.
С этого дня в Беларуси также отменили бумажные накладные. Документы на товары у отечественных перевозчиков теперь будут в электронном виде.
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Нововведения касаются деятельности индивидуальных предпринимателей, новых налогов и правил трудоустройства иностранцев.
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