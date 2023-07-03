Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Президент России отметил, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку связан со знаменательным событием общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений. Это в полной мере подтверждается сегодня, когда наши страны вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам», – отмечается в поздравлении.

Глава российского государства выразил уверенность, что, укрепляя институты Союзного государства, Москва и Минск смогут преодолеть любые трудности и отстоять законные интересы двух стран. «От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу – счастья и процветания», – заключил Путин.