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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

03.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Президент России отметил, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку связан со знаменательным событием общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений. Это в полной мере подтверждается сегодня, когда наши страны вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам», – отмечается в поздравлении.

Глава российского государства выразил уверенность, что, укрепляя институты Союзного государства, Москва и Минск смогут преодолеть любые трудности и отстоять законные интересы двух стран. «От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу – счастья и процветания», – заключил Путин.

День независимости Республики Беларусь – главный праздник белорусской государственности. Он отмечается ежегодно 3 июля, в день освобождения советскими войсками Минска от германской оккупации во время Великой Отечественной войны.



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Теги: Минск
 
 
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Президент России отметил, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян.
 
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