О чем пишут мировые СМИ: спад беспорядков во Франции и запуск нового космического телескопа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беспорядки во Франции начали стихать. В воскресенье, 2 июля, полиция задержала всего 49 человек, тогда как двумя днями ранее число арестованных достигло 1300, сообщает The Guardian . Президент Эммануэль Макрон планирует встретиться с лидерами обеих палат парламента, а также мэрами 220 населенных пунктов, пострадавших от протестов. Массовые волнения вспыхнули после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка алжирского происхождения. После нескольких дней погромов бабушка погибшего обратилась к протестующим с призывом остановиться.

Европейское космическое агентство запустило новый телескоп для наблюдения за Вселенной. Он будет располагаться на орбите Земли на высоте 1,5 млн км над поверхностью, сообщает ABC News . Ожидается, что полноценно работать телескоп начнет уже этой осенью. Космическую обсерваторию назвали в честь древнегреческого математика Евклида. Она сможет точно определять местоположение и форму галактик на расстоянии до 10 млрд световых лет от Земли. Также телескоп будет измерять темную энергию и темную материю.

Поселение эпохи бронзы обнаружили археологи в Северо-Казахстанской области. Находку сделали в Айыртауском районе, недалеко от села Имантау, сообщает Tengrinews . Археологи рассказали, что одной из особенностей поселений этой эпохи являются воронкообразные впадины от землянок. Расположение поселений зависело от типа хозяйства, которое вели жители. Они могли находиться на возвышенных сухих местах, на краю мелких оврагов или мысе, образованном рекой или оврагом.

В Беларуси отмечают День независимости. 3 июля 1944 года Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, сообщает БелТА . Решение о праздновании Дня независимости в этот день было принято в 1996 году. Праздничные мероприятия в Минске начнутся с торжественного возложения цветов и венков к монументу Победы. Также будут обустроены военно-тематические площадки. В программу праздника войдут концерты и фейерверк, который будет произведен в 23:00 из шести точек.