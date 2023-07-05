Погода в СНГ: в Беларуси прошли «грибные» дожди, в Таджикистане воздух прогрелся до плюс 38

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москва готовится к рекордам жары. Сегодня в российской столице плюс 27 , а завтра почти плюс 30. О погоде в других городах Содружества, рассказали корреспонденты МИР 24».



Беларусь



В Беларуси погода грибная: небольшие дожди, теплые ночи и жаркие дни. В южных областях до плюс 30. В Минске на несколько градусов прохладнее.

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