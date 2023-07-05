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Погода в СНГ: в Беларуси прошли «грибные» дожди, в Таджикистане воздух прогрелся до плюс 38
05.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Кыргызстан
Дожди в Бишкеке немного сбили жару. Днем в столице Кыргызстана щадящие плюс 30. А самый знойный регион – юг страны. Там сегодня плюс 36.
В избытке не только солнце, но и солнечных плодов – так называют абрикосы. В жару они поспевают очень быстро. В садах Баткенской области идет массовый сбор урожая. Сладкие и крупные фрукты отправят на прилавки стран Евразийского экономического союза.
Таджикистан
В Душанбе днем до плюс 38. Прохладно будет только ночью. Температура упадет до плюс 22 градусов. Местами в стране сохраняется пыльная мгла. Но она не мешает сбору урожая.
Аграрии запада республики приступили к уборке зерновых и бахчевых культур. В Гиссарском районе созрела пшеница и поспели арбузы. Урожай радует не только количеством, но и качеством.
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