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Погода в СНГ: в Беларуси прошли «грибные» дожди, в Таджикистане воздух прогрелся до плюс 38

05.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Беларуси прошли «грибные» дожди, в Таджикистане воздух прогрелся до плюс 38
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москва готовится к рекордам жары. Сегодня в российской столице плюс 27, а завтра почти плюс 30. О погоде в других городах Содружества, рассказали корреспонденты МИР 24».

Беларусь

В Беларуси погода грибная: небольшие дожди, теплые ночи и жаркие дни. В южных областях до плюс 30. В Минске на несколько градусов прохладнее.

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Жители идут в лес, чтобы набрать лукошко или ведро. Но вместе с грибами и ягодами появились и первые заблудившиеся. Так, в чаще недалеко от столицы ребенок не смог найти дорогу домой. Пошел с мамой за грибами, но она потеряла его из вида. Мальчика нашли спасатели, в медицинской помощи он не нуждался.

Кыргызстан

Дожди в Бишкеке немного сбили жару. Днем в столице Кыргызстана щадящие плюс 30. А самый знойный регион – юг страны. Там сегодня плюс 36.

В избытке не только солнце, но и солнечных плодов – так называют абрикосы. В жару они поспевают очень быстро. В садах Баткенской области идет массовый сбор урожая. Сладкие и крупные фрукты отправят на прилавки стран Евразийского экономического союза.

Таджикистан

В Душанбе днем до плюс 38. Прохладно будет только ночью. Температура упадет до плюс 22 градусов. Местами в стране сохраняется пыльная мгла. Но она не мешает сбору урожая.

Аграрии запада республики приступили к уборке зерновых и бахчевых культур. В Гиссарском районе созрела пшеница и поспели арбузы. Урожай радует не только количеством, но и качеством.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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