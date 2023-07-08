|
Праздник Купалья колоритно отмечают в Александрии: венки из цветов, ярмарка мастеров и караваи
08.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Народные гуляния и шоу известных артистов. В Беларуси проходит масштабный фестиваль «Александрия собирает друзей». Так уже традиционно на берегу Днепра отмечают праздник Купалья. Там находится и корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Путь на фестиваль лежит через торговые ряды. Чтобы стать настоящим гостем Александрии, нужно немного сменить имидж. Видно, что все украшения сделаны с любовью, руками мастериц со всей страны. А в топе продаж – венок из полевых цветов. В старину верили: он может как счастье предсказать, так и беды на весь год. Сейчас это просто красивое и романтичное украшение. В этот день все надеются на лучшее. И даже Баба Яга сегодня добрая.
«Главное – хорошо сделать. От души. Порадовать людей. Сегодня и природа сама благословляет нас творить чудеса», – отметил ремесленник Николай Абдрошитов.
В каждом регионе свои ремесленные традиции и секреты. Мастера из России и Беларуси охотно делятся ими.
«Наши мастера, оказывается, имеют некоторые секреты окрашивания соломки. У вас такого не было традиционно. К нашим девочкам уже подходили, спрашивали, что вы используете. То есть своего рода происходит обмен», – сказала ремесленница из Курской области Светлана Бугорская.
Можно здесь и подкрепиться национальными блюдами. Не только драниками. Например, есть шанс попробовать шакотис – такой необычный каравай в форме елочки. И все это под народные мотивы. Музыка звучит на каждом квадратном метре. Подтанцовывают и даже подпевают гости со всей Беларуси, из России и ближнего зарубежья.
Музыкальную эстафету подхватят популярные артисты. Они уже вовсю репетируют. Вечером все гости праздника соберутся на концерт. Программа держится в секрете. Но организаторы обещали удивить. Кому и этого мало – дальше дискотека. В ночь на Купалье спать не принято!
Фестиваль на Купалье проводят в Александрии с 2010-го года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фестиваль проводят с 2010-го года. На его площадках организуются ярмарки народных промыслов, концерты, гуляния.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)