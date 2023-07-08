Праздник Купалья колоритно отмечают в Александрии: венки из цветов, ярмарка мастеров и караваи

«Главное – хорошо сделать. От души. Порадовать людей. Сегодня и природа сама благословляет нас творить чудеса», – отметил ремесленник Николай Абдрошитов.

В каждом регионе свои ремесленные традиции и секреты. Мастера из России и Беларуси охотно делятся ими.

«Наши мастера, оказывается, имеют некоторые секреты окрашивания соломки. У вас такого не было традиционно. К нашим девочкам уже подходили, спрашивали, что вы используете. То есть своего рода происходит обмен», – сказала ремесленница из Курской области Светлана Бугорская.

Можно здесь и подкрепиться национальными блюдами. Не только драниками. Например, есть шанс попробовать шакотис – такой необычный каравай в форме елочки. И все это под народные мотивы. Музыка звучит на каждом квадратном метре. Подтанцовывают и даже подпевают гости со всей Беларуси, из России и ближнего зарубежья.

«Впечатляет масштаб, впечатляют люди. Гордость берет за белорусов. Мы живем в самой красивой, самой светлой стране», – поделилась гостья фестиваля Светлана Рыжакова.

«Все очень интересно, все очень нравится. Каждый год заряжаемся хорошим настроением, оптимизмом. Все очень ярко, красиво, празднично. Александрия действительно собирает друзей!» – сказали гости фестиваля Юлия и Елена.

Музыкальную эстафету подхватят популярные артисты. Они уже вовсю репетируют. Вечером все гости праздника соберутся на концерт. Программа держится в секрете. Но организаторы обещали удивить. Кому и этого мало – дальше дискотека. В ночь на Купалье спать не принято!

Фестиваль на Купалье проводят в Александрии с 2010-го года.