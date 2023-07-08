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Праздник Купалья колоритно отмечают в Александрии: венки из цветов, ярмарка мастеров и караваи

08.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздник Купалья колоритно отмечают в Александрии: венки из цветов, ярмарка мастеров и караваи
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Народные гуляния и шоу известных артистов. В Беларуси проходит масштабный фестиваль «Александрия собирает друзей». Так уже традиционно на берегу Днепра отмечают праздник Купалья. Там находится и корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Путь на фестиваль лежит через торговые ряды. Чтобы стать настоящим гостем Александрии, нужно немного сменить имидж. Видно, что все украшения сделаны с любовью, руками мастериц со всей страны. А в топе продаж – венок из полевых цветов. В старину верили: он может как счастье предсказать, так и беды на весь год. Сейчас это просто красивое и романтичное украшение. В этот день все надеются на лучшее. И даже Баба Яга сегодня добрая.

Без сувениров из Александрии уйти невозможно. На живописной площадке у Днепра – ярмарка народных промыслов. Изделия из соломки, глины и дерева, костюмы и рушники с орнаментом. Многие шедевры рождаются прямо на глазах у покупателей.

«Главное – хорошо сделать. От души. Порадовать людей. Сегодня и природа сама благословляет нас творить чудеса», – отметил ремесленник Николай Абдрошитов.

В каждом регионе свои ремесленные традиции и секреты. Мастера из России и Беларуси охотно делятся ими.

«Наши мастера, оказывается, имеют некоторые секреты окрашивания соломки. У вас такого не было традиционно. К нашим девочкам уже подходили, спрашивали, что вы используете. То есть своего рода происходит обмен», – сказала ремесленница из Курской области Светлана Бугорская.

Можно здесь и подкрепиться национальными блюдами. Не только драниками. Например, есть шанс попробовать шакотис – такой необычный каравай в форме елочки. И все это под народные мотивы. Музыка звучит на каждом квадратном метре. Подтанцовывают и даже подпевают гости со всей Беларуси, из России и ближнего зарубежья.

«Впечатляет масштаб, впечатляют люди. Гордость берет за белорусов. Мы живем в самой красивой, самой светлой стране», – поделилась гостья фестиваля Светлана Рыжакова.

«Все очень интересно, все очень нравится. Каждый год заряжаемся хорошим настроением, оптимизмом. Все очень ярко, красиво, празднично. Александрия действительно собирает друзей!» – сказали гости фестиваля Юлия и Елена.

Музыкальную эстафету подхватят популярные артисты. Они уже вовсю репетируют. Вечером все гости праздника соберутся на концерт. Программа держится в секрете. Но организаторы обещали удивить. Кому и этого мало – дальше дискотека. В ночь на Купалье спать не принято!

Фестиваль на Купалье проводят в Александрии с 2010-го года.



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Фестиваль проводят с 2010-го года. На его площадках организуются ярмарки народных промыслов, концерты, гуляния.
 
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