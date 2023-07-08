«Александрия собирает друзей»: масштабный фестиваль развернулся на берегу Днепра

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит масштабный фестиваль «Александрия собирает друзей». Так уже традиционно на берегу Днепра отмечают праздник Купалья, передает «МИР 24». Белорусская маляванка:

В стране возрождают интерес к национальным расписным коврам

Бесконечные торговые ряды организовали мастера со всей страны. Приехали и гости из российских регионов. Отдельные стенды на ярмарке впервые посвятили Союзному государству. Умельцы привезли сувениры: изделия из глины и соломки, картины, украшения, народные костюмы. Торговля идет с самого утра и продлится до поздней ночи.

«Ободочки, веночки, шляпы, паучки. Людям на счастье, на добро, на хорошее настроение. Веночки купальские расходятся. Иван Купала же. Всем нужны», – поделилась ремесленница Жанна Жорова.

Рядом концертные площадки и фудкорт. Угощают национальной белорусской кухней. Есть и выставка отечественного автопрома. Также гостей удивят цирковым и авиашоу. Кульминацией праздника станет концерт популярных белорусских исполнителей и, конечно, салют.