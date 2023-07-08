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«Александрия собирает друзей»: масштабный фестиваль развернулся на берегу Днепра
08.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит масштабный фестиваль «Александрия собирает друзей». Так уже традиционно на берегу Днепра отмечают праздник Купалья, передает «МИР 24».
Бесконечные торговые ряды организовали мастера со всей страны. Приехали и гости из российских регионов. Отдельные стенды на ярмарке впервые посвятили Союзному государству. Умельцы привезли сувениры: изделия из глины и соломки, картины, украшения, народные костюмы. Торговля идет с самого утра и продлится до поздней ночи.
«Ободочки, веночки, шляпы, паучки. Людям на счастье, на добро, на хорошее настроение. Веночки купальские расходятся. Иван Купала же. Всем нужны», – поделилась ремесленница Жанна Жорова.
Рядом концертные площадки и фудкорт. Угощают национальной белорусской кухней. Есть и выставка отечественного автопрома. Также гостей удивят цирковым и авиашоу. Кульминацией праздника станет концерт популярных белорусских исполнителей и, конечно, салют.
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Так в Беларуси традиционно отмечают праздник Купалья. Кульминацией станет концерт популярных исполнителей и салют.
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