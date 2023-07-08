ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Александрия собирает друзей»: масштабный фестиваль развернулся на берегу Днепра

08.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Александрия собирает друзей»: масштабный фестиваль развернулся на берегу Днепра
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси проходит масштабный фестиваль «Александрия собирает друзей». Так уже традиционно на берегу Днепра отмечают праздник Купалья, передает «МИР 24».

Бесконечные торговые ряды организовали мастера со всей страны. Приехали и гости из российских регионов. Отдельные стенды на ярмарке впервые посвятили Союзному государству. Умельцы привезли сувениры: изделия из глины и соломки, картины, украшения, народные костюмы. Торговля идет с самого утра и продлится до поздней ночи.

«Ободочки, веночки, шляпы, паучки. Людям на счастье, на добро, на хорошее настроение. Веночки купальские расходятся. Иван Купала же. Всем нужны», – поделилась ремесленница Жанна Жорова.

Рядом концертные площадки и фудкорт. Угощают национальной белорусской кухней. Есть и выставка отечественного автопрома. Также гостей удивят цирковым и авиашоу. Кульминацией праздника станет концерт популярных белорусских исполнителей и, конечно, салют.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так в Беларуси традиционно отмечают праздник Купалья. Кульминацией станет концерт популярных исполнителей и салют.
 
Новости дня
Новости разные
 
Требования к агроусадьбам в Беларуси ужесточили: как теперь работают сельские туробъекты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2023
Mir24.TV Belarus
08.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика