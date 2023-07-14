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Витебск с размахом подготовился к открытию фестиваля «Славянского базара»

14.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы в ожидании одного из самых ярких событий этого лета. В четверг в Витебске откроется «Славянский базар». Фестиваль проходит в городе на Двине уже в 32-й раз, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

«Славянский базар» начинается в службе аккредитации, работает она круглосуточно. Все приходят туда, чтобы получить заветный бейдж – пропуск на фестивальные локации. В этом году, как и в прошлом, фестиваль принимает более пяти тысяч участников из 35 стран – от США до Китая и Австралии.

«Детских коллективов очень много. Детки разные, все улыбчивые. Взрослые тоже нам подыгрывают. Мы приветствуем улыбки и какие-то атрибуты на фотографии. Например, вы с микрофоном, а ваш оператор – с камерой», – говорит работник службы аккредитации Анастасия Люцкая.

Для старожилов предусмотрен документ посерьезнее – васильковый паспорт. Символ базара начали выдавать в прошлом году.

«Когда человек на протяжении 14 лет непрерывно посещал «Славянский базар», ему выдается паспорт. Туда каждый год вклеиваются визы», – отмечает компьютерный оператор службы аккредитации Юрий Соколов.

В кассах почти не осталось билетов. На некоторые концерты уже не попасть. Аншлаг на открытие, на Владимира Преснякова, на хиты 1990-х. Кому-то улыбается удача. Если от броней отказываются, удается получить заветный пропуск на шоу.

«Мы уже собирались уходить в расстроенных чувствах, хотя завтра пойдем на Лученка. Вдруг слышим: «Девушки!». Мы еще так посмотрели: «Какие мы девушки?! Старушки-веселушки!» Какое счастье – мы пойдем на открытие! Мы с подругою вдвоем обе пляшем и поем», – поделились гостьи фестиваля из Латвии Эльвира Белтмане и Алла Плешкова.

Готовы к работе и журналисты. В международном пресс-центре собрались газетчики и телевизионщики. Всего около 500 человек. Впервые в этом году аккредитовали блогеров.

«Был запрос из блогосферы. Это не только блогеры-мастодонты, блогеры высокого порядка, но и наша молодежь. Нам очень важно знать, как разные люди видят наш «Славянский базар», – отметил директор международного фестиваля искусств «Славянский базар» Глеб Лапицкий.

На аллее у амфитеатра в четверг засияла новая именная звезда. Ее вручили бессменной ведущей фестиваля Елене Спиридович. Зрителям она известна своим ярким образом с короткой стрижкой и располагающей улыбкой.

«На шквале тепла и даже не гостеприимства, а душевности, которую я получаю здесь, я целый год держусь, много работаю, что-то делаю и придумываю. Все за счет того, что здесь мне дают такой эмоциональный заряд, с которым, мне кажется, я горы сверну», – сказала заслуженная артистка Республики Беларусь Елена Спиридович.

Готова к открытию и сцена Летнего амфитеатра. Площадка уже прошла тест-драйв сольными концертами белорусских артистов. В четверг вечером пройдет торжественное открытие фестиваля с участием президента. В афише – звезды российской и белорусской эстрады.



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Теги: Витебск
 
 
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Фестиваль искусств в этом году примет более пяти тысяч участников из 35 стран – от США до Китая и Австралии.
 
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