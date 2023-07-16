Артисты из разных стран поделились впечатлениями от участия в «Славянском базаре»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Славянском базаре» в Витебске прошел первый день конкурса эстрадной песни молодых исполнителей. Определились лучшие в вокальном состязании, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Живой звук в сопровождении президентского оркестра. Остаться равнодушным после выступления молодых артистов было невозможно. Максимальный балл – у певицы из Казахстана. Она исполнила народную белорусскую песню.

«Эта песня очень близка моему сердцу. Я выбрала ее, потому что мне подходит музыка, текст. Было легко петь на белорусском», – рассказала участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Куралай Мейрамбек (Казахстан).

Иностранным исполнителям пришлось долго готовиться. Несколько месяцев они учили песни. У участницы из Италии – вторая строчка рейтинга.

«Я первый раз здесь. Думаю, публике я была интересна. Да, я итальянка, и у нас есть отличия. Но мы нашли контакт в музыке. Много итальянских певцов хотели бы попасть сюда», – рассказала участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Agape (Италия).

В жюри международные профессионалы вокала. Председатель – народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов. Третье место жюри присудило представительнице Узбекистана.

«Это конкурс мирового масштаба, который дает узнаваемость. Большая сцена, разные страны, сильные конкуренты. Можно показать все, на что ты способен», – говорит участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Малика Хакимова (Узбекистан).