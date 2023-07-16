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Артисты из разных стран поделились впечатлениями от участия в «Славянском базаре»

16.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Славянском базаре» в Витебске прошел первый день конкурса эстрадной песни молодых исполнителей. Определились лучшие в вокальном состязании, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Живой звук в сопровождении президентского оркестра. Остаться равнодушным после выступления молодых артистов было невозможно. Максимальный балл – у певицы из Казахстана. Она исполнила народную белорусскую песню.

«Эта песня очень близка моему сердцу. Я выбрала ее, потому что мне подходит музыка, текст. Было легко петь на белорусском», – рассказала участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Куралай Мейрамбек (Казахстан).

Иностранным исполнителям пришлось долго готовиться. Несколько месяцев они учили песни. У участницы из Италии – вторая строчка рейтинга.

«Я первый раз здесь. Думаю, публике я была интересна. Да, я итальянка, и у нас есть отличия. Но мы нашли контакт в музыке. Много итальянских певцов хотели бы попасть сюда», – рассказала участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Agape (Италия).

В жюри международные профессионалы вокала. Председатель – народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов. Третье место жюри присудило представительнице Узбекистана.

«Это конкурс мирового масштаба, который дает узнаваемость. Большая сцена, разные страны, сильные конкуренты. Можно показать все, на что ты способен», – говорит участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Малика Хакимова (Узбекистан).

Белорусский исполнитель – на пятой строчке рейтинга. Артист не отчаивается, ведь впереди еще одно выступление.

«На самом деле, баллы за первый конкурсный день не так важны. Потому что было много примеров, когда люди были на седьмом, на восьмом месте, и второй своей песней вырывались во вторые, третьи позиции», – отметил участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Самир Елчиев (Беларусь).

В воскресенье вечером пройдет заключительный конкурсный день. На закрытии фестиваля вокалисты исполнят мировые хиты. На кону – денежный гран-при.

Фаворита на конкурсе определит и телеканал «МИР». Лучшему присудит премию «Песни – путь к Содружеству».



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Теги: Витебск
 
 
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По результатам первого конкурсного дня максимальный балл – у певицы из Казахстана.
 
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