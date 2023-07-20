Сразу после оформления. Как бизнесу и ИП получать деньги с первого дня работы

Источник материала: ProBusiness



Фото: rbk.ru

Чтобы принимать платежи, бизнесу требуются кассовый аппарат СКНО (средство контроля налоговых органов), терминал для транзакций по картам, а также принтер для печати чеков. Все эти устройства нужно покупать (причем недешево), оплачивать ежемесячное обслуживание, оформлять и настраивать… А ведь хотелось бы заниматься своим делом и работать с клиентами, а не утопать в бюрократии.

Можно избавить себя от лишних хлопот и начать получать оплаты от клиентов и покупателей сразу же. «Про бизнес» изучил пакет РКО «Бизнес-Смарт» от Банка БелВЭБ , который может быть оптимальным комплексным решением для бизнеса.

Итак, что такое БелВЭБ-Касса?

БелВЭБ-Касса — это компактное устройство с предустановленной программной кассой. С его помощью бизнес может принимать платежи. Оно совмещает в себе функции полноценного кассового аппарата с сенсорным дисплеем, принтера для печати чеков и встроенного банковского терминала для приема оплат по картам.

Такие кассы на данный момент являются самым популярным продуктом для эквайринга. Дело в том, что они совмещают в себе работу по безналичным операциям и программную кассу, в том числе, для операций с наличными деньгами. По сути 1 устройство заменяет 2 других: обычный терминал и кассовый аппарат.

Кто обязан иметь кассовые аппараты?

С 1 января 2023 почти все юридические лица и ИП обязаны использовать в работе кассовые аппараты или POS-терминалы. Есть короткий список исключений. Но суть требований законодательства такова: если субъект хозяйствования продает товары или оказывает услуги, принимая наличные денежные средства или банковские карточки, то он обязан выдать фискальный чек. А при приеме банковской карточки — еще и банковский чек.

Кассы не требуются физическим лицам, которые работают как самозанятые и платят единый налог или налог на профессиональный доход. Также без нее могут работать ремесленники и граждане, занимающиеся предоставлением услуг в сфере агроэкотуризма. Но для удобства собственных клиентов они тоже могут использовать кассы для приема бесконтактных платежей.





Как бизнесу или ИП получить БелВЭБ-Кассу?

Сегодня доступно несколько десятков вариантов получения бизнесом касс для приема платежей — от различных банков, телеком-операторов, разработчиков программных решений и т.д. Но для малого и среднего бизнеса покупка оборудования или даже получение в аренду — достаточно затратная история. Цена покупки Smart-кассы может достигать 1000 BYN. А ведь бизнес еще только начинает зарабатывать и затрат на первых порах и так очень много. И даже если бизнес уже давно работает, то порой хочется обновить оборудование, чтобы оно выглядело презентабельно.

Поэтому мы обратили внимание на новый пакет РКО «Бизнес-Смарт» от Банка БелВЭБ . Он включает в себя получение в безвозмездное пользование одной БелВЭБ-Кассы . Это снижает затраты на открытие новой торговой точки (пункта оказания услуг) за счет отсутствия затрат на покупку дорогостоящего кассового и терминального оборудования. Кроме того, банк предоставляет клиенту комплексный пакет банковского обслуживания: открытие банковских счетов, подключение системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», безлимит платежей в белорусских рублях, внесение наличных денежных средств, выплата личного дохода, заработной платы на выгодных условиях.

Как оформить БелВЭБ-Кассу?

Обычно нужно делать несколько визитов — сначала к поставщику смарт-кассы, потом ехать в банк и подключать его к эквайрингу, затем в РУП «Информационно-издательский центр» и т.д.

Но в сервисном офисе Банка БелВЭБ принимают документы на подключение программной кассы. Поэтому все происходит по принципу «одного окна». Не нужно будет отдельно обращаться к поставщику программной кассы за подключением, все оформляется за один визит в Банк.



Фото: Анна Занкович

Сколько придется тратить на БелВЭБ-Кассу?

Для бизнеса крайне важно планировать расходы заблаговременно, чтобы выстраивать свою работу. Обслуживание кассы тоже требует денег. Причем, как показывает практика, во многих случаях есть масса скрытых платежей и комиссий, о которых бизнес или ИП узнает, только уже начав пользоваться кассой.

Еще одно преимущество Пакета РКО «Бизнес-Смарт» от Банка БелВЭБ — это отсутствие скрытых и иных дополнительных платежей. К тому же, Банк берет одно из самых низких комиссионных вознаграждений за услуги эквайринга карточек.

В итоге стоимость ежемесячного обслуживания по Пакету «Бизнес-Смарт» будет составлять 62 BYN.

Наименование услуги (операции),

включенной в Пакет Размер платы, количество и объемы операций, услуг Абонентская плата по Пакету 62 руб. ежемесячно Открытие банковского счета юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) без ограничения

количества счетов Свидетельствование подлинности подписи должностных лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, владельца счета без ограничения Оформление временной карточки образцов подписей владельца счета без ограничения Прием и проверка заявления на бронирование денежных средств для осуществления платежей в счет неотложных нужд без ограничения Абонентская плата за систему «Интернет-Банк» для обмена электронными документами согласно разделу «Базовые документы» перечня документов включено Банковский перевод в белорусских рублях в другие банки Республики Беларусь по платежному поручениют через систему «Интернет-Банк"/ мобильное приложение «БелВЭБ Бизнес» без ограничения Абонентская плата за услуги в рамках договора на дистанционное банковское обслуживание с использованием мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес» включено в пакет Зачисление на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц, открытые в ОАО «Банк БелВЭБ"/ перечисление на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц с базовыми условиями обслуживания, открытые в ОАО «Банк БелВЭБ» и других банках Республики Беларусь, денежных средств в белорусских рублях, поступивших от юридического лица, индивидуального предпринимателя согласно договору с Банком (взимается с юридического лица / индивидуального предпринимателя) 0,2% от суммы перевода Отключение от Пакета по инициативе клиента, переход на Пакет с меньшей абонентской платой 30 руб. Прием от владельца счета, пересчет и зачисление на его счет наличных денежных средств, сдаваемых самоносом в автоматическую депозитную машину Банка в белорусских рублях 0,05% от принятой суммы в одном вложении, минимум 1 руб. Внесение наличных денежных средств в белорусских рублях с использованием национальной дебетовой карточки Банка БЕЛКАРТ «Самоинкассация» на текущий счет клиента, в банкоматах Банка с функцией приема наличных денежных средств (банкоматы cash-in) 0,01% от суммы операции, минимум 1 руб. Предоставление оборудования (смарт-кассы) Банком (через партнерский сервис) в количестве 1 единицы Включено в пакет



Вместо вывода

Если вы только начинаете свое дело, важно позаботиться о том, чтобы бизнес как можно скорее начал получать деньги. От этого зависит, как быстро вы сможете развиваться и наращивать обороты. Значительную часть волокиты и затрат составляет как раз система приема оплаты через кассовые аппараты. Но если выбрать комплексное решение, можно избежать проволочек и четко понимать, какие затраты будут у бизнеса ежемесячно.

Поэтому Пакет РКО «Бизнес-Смарт» от Банка БелВЭБ — это подходящее решение для малого и среднего бизнеса. Это комплексное и недорогое решение, которое также позволяет оптимизировать расходы.

Самое главное — бизнес получает БелВЭБ-Кассу в пользование без необходимости тратиться на ее приобретение. Также Пакет услуг «Бизнес-Смарт» предусматривает полное расчетно-кассовое обслуживание: открытие банковских счетов, подключение системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», безлимит платежей в белорусских рублях, внесение наличных денежных средств, выплата личного дохода, заработной платы на выгодных условиях.

Оформление банковского РКО и БелВЭБ-Кассы в пользование происходит по принципу «одного окна». Нужен только один визит в банк для заключения договоров. Затем остается только ждать установки БелВЭБ-Кассы в торговой точке.





Партнерский материал: ОАО «Банк БелВЭБ». УНП 100010078